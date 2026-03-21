Der TuS Montabaur ist zum Auftakt des 21. Spieltags seiner Favoritenrolle gerecht geworden. Doch die SG Müschenbach erwies sich im Mons-Tabor-Stadion als starker Gegner. Lediglich ein Manko machte Trainer Torsten Gerhardt hinterher zu schaffen.
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Der 21. Spieltag in der Bezirksliga Ost wurde am Freitagabend mit der Partie des TuS Montabaur gegen die SG Müschenbach/Hachenburg eröffnet. Die Einheimischen gingen nach einem rasanten Spiel mit einem 3:0 (1:0) als Sieger vom Platz. Dieses deutliche Ergebnis spiegelt jedoch den Spielverlauf nicht objektiv wider.