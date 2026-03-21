Müschenbach fehlt Vollstrecker Montabaurs Konsequenz vor dem Tor macht den Unterschied Helmut Rosbach 21.03.2026, 00:06 Uhr

i Hachem Dachraoui (blaues Trikot) hatte mehrfach die Chance, für seine SG Müschenbach im Mons-Tabor-Stadion ein Tor zu erzielen. Weil ihm und seinen Mitspielern das nicht gelang, setzte sich der TuS Montabaur (von links Silas Endlein, Joel Klein und Etienne Luca Groß) am Ende klar mit 3:0 durch. Marco Rosbach

Der TuS Montabaur ist zum Auftakt des 21. Spieltags seiner Favoritenrolle gerecht geworden. Doch die SG Müschenbach erwies sich im Mons-Tabor-Stadion als starker Gegner. Lediglich ein Manko machte Trainer Torsten Gerhardt hinterher zu schaffen.

Der 21. Spieltag in der Bezirksliga Ost wurde am Freitagabend mit der Partie des TuS Montabaur gegen die SG Müschenbach/Hachenburg eröffnet. Die Einheimischen gingen nach einem rasanten Spiel mit einem 3:0 (1:0) als Sieger vom Platz. Dieses deutliche Ergebnis spiegelt jedoch den Spielverlauf nicht objektiv wider.







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