Viermal ungeschlagen, zuletzt zweimal siegreich: So hat sich der TuS Montabaur einen Platz im Verfolgerfeld der Bezirksliga Ost erarbeitet. Für die TuS Burgschwalbach war die Niederlage im Mons-Tabor-Stadion ein kleiner Dämpfer auf dem Weg nach oben.
Zum Auftakt des siebten Spieltags in der Bezirksliga Ost setzte sich der TuS Montabaur am Freitagabend mit 3:1 (2:0) gegen die TuS Burgschwalbach durch und kletterte zumindest für den Moment auf Tabellenrang drei vor. „Wir wollten heute unbedingt gewinnen, die Saison ist zwar noch jung, aber gegen den Tabellennachbarn im Verfolgerfeld zu punkten, ist wichtig.