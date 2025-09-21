TuS bezwingt Burgschwalbach Montabaurs Konsequenz macht den Unterschied 21.09.2025, 10:16 Uhr

i Pascal Lind (links, hier im Zweikampf mit Burgschwalbachs Robin Weilnau) brachte den TuS Montabaur mit seinem Treffer zum 1:0 auf Kurs. Andreas Hergenhahn

Viermal ungeschlagen, zuletzt zweimal siegreich: So hat sich der TuS Montabaur einen Platz im Verfolgerfeld der Bezirksliga Ost erarbeitet. Für die TuS Burgschwalbach war die Niederlage im Mons-Tabor-Stadion ein kleiner Dämpfer auf dem Weg nach oben.

Zum Auftakt des siebten Spieltags in der Bezirksliga Ost setzte sich der TuS Montabaur am Freitagabend mit 3:1 (2:0) gegen die TuS Burgschwalbach durch und kletterte zumindest für den Moment auf Tabellenrang drei vor. „Wir wollten heute unbedingt gewinnen, die Saison ist zwar noch jung, aber gegen den Tabellennachbarn im Verfolgerfeld zu punkten, ist wichtig.







Artikel teilen

Artikel teilen