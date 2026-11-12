Zwei weitere Ausfälle beim TuS Montabaurs Kader stößt vor Spiel in Höhr an Grenzen Marco Rosbach 12.11.2026, 11:15 Uhr

i In der vergangenen Saison kam der TuS Montabaur (weiße Trikots, hier Paul Reichelt im Zweikampf mit Jonas Knopp) in beiden Spielen nicht über ein 0:0 hinaus. Andreas Hergenhahn

Wenn der starke Zweite beim 14. der Tabelle gastiert, scheinen die Rollen klar verteilt zu sein. Doch Montabaurs Markus Kluger warnt vor dem Duell in Höhr-Grenzhausen. Er hat die Spiele der vergangenen Jahre im Blick – und zudem Ausfälle zu beklagen.

Es ist eine kleine Fußballwelt, die den TuS Montabaur am letzten Hinrundenspieltag der Bezirksliga Ost von den SF Höhr-Grenzhausen trennt. Vor dem Gastspiel am Flürchen (Freitag, 19.30 Uhr) trennen beide Teams satte 18 Punkte. Diesen Vorsprung auszubauen, ist das klare Ziel der Gäste, die nach der jüngsten Niederlage im Topspiel gegen den VfB Wissen (2:4) auch einen Blick nach hinten werfen müssen, wo die Verfolger Berod, Asbach und Weitefeld ...







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