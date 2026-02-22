Zittersieg für Kluger-Elf Montabaurs Defensive sorgt im letzten Test für Spannung Marco Rosbach 22.02.2026, 17:09 Uhr

i Als Eric Munoz Bueno für den TuS Montabaur sehenswert auf 2:0 erhöhte, schien der Test gegen die SG Nord ergebnistechnisch gelaufen zu sein. Doch dann wurde es noch mal spannend. Marco Rosbach

Da war Luft nach oben, insbesondere in der Defensive, wie Trainer Markus Kluger. Sein TuS Montabaur sah nach 60 Minuten wie der sichere Sieger aus, erlaubte sich dann aber zu viele Fehler. Erst in den letzten Minuten wurde wieder gejubelt.

Das Ergebnis stimmte, weil Silas Endein und Anass Bouchibti mit ihren Treffern auf den letzten Drücker jene Führung wieder zurückholten, die der TuS Montabaur im letzten Testspiel der Wintervorbereitung zuvor aus der Hand gegeben hatte. Doch was die Leistung seiner Mannschaft anging, sah Markus Kluger viel Luft nach oben.







Artikel teilen

Artikel teilen