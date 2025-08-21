Während das Spitzentrio ungeschlagen mit je sechs Punkten in den dritten Spieltag geht, sehnen sich am Tabellenende der Bezirksliga Ost drei Mannschaften nach dem ersten Punkt. In der Frühphase der Saison sind einige Verschiebungen zu erwarten.

Nach den ersten beiden Spieltagen stehen drei Mannschaften mit der optimalen Ausbeute von sechs Punkten an der Tabellenspitze der Bezirksliga Ost. Alle drei – die SG 06 Betzdorf, die SG Lautzert-Oberdreis/Berod-Wahlrod und der TuS Montabaur – werden am Sonntag versuchen, ihre starken Serien auszubauen. Bis dahin wird die Hälfte der Spiele in der Klasse bereits absolviert sein. Denn der Donnerstagpartie zwischen der SG Herschbach und dem FC Borussia Niederroßbach folgen drei weitere Duelle bereits am Fretagabend.

SV Windhagen – SG Malberg/Elkenroth/Rosenheim/Kausen (Fr., 19.30 Uhr). Der SV Windhagen steht nach zwei Spielen mit drei Punkten als Aufsteiger gut da. Nun ist der Rheinlandliga-Absteiger aus Malberg zu Gast, welcher weiterhin auf den ersten Saisonsieg wartet. „Wir erwarten einen sehr starken Gegner, der den ersten Saisonsieg bei uns einfahren möchte“, erklärt Windhagens Trainer Enes Özbek vor der Begegnung. „Das Ziel ist es, zu Hause etwas Zählbares zu behalten. Wir müssen Malberg als Team Paroli bieten und dann Nadelstiche setzen“, gibt er die Marschroute vor. Die Personalsituation aufseiten der Windhagener könnte besser sein. „Mit Miguel Salz fällt einer unserer Leistungsträger aus“, berichtet Özbek.

Sein Gegenüber Florian Hammel will von der ersten Minute an da sein. „Wir wollen direkt präsent sein und nicht wieder die erste Halbzeit geradezu verschlafen. Wir müssen konsequenter nach vorne verteidigen und uns belohnen für die Chancen, die wir uns erarbeiten“, erklärt er. „Wir wollen diszipliniert verteidigen und Tore schießen, das erwarte ich von meiner Mannschaft. Zudem wollen wir weniger Gegentore kriegen und vielleicht mal die Null halten“, gibt Hammel das Ziel vor. „Windhagen hat natürlich Euphorie, sie haben das erste Heimspiel als Aufsteiger direkt gewonnen. Dennoch wollen wir auswärts punkten und am liebsten gewinnen“, betont er. Personell bleibt noch abzuwarten, wer im Malberger Kader steht. Benjamin Niklaus kämpft noch mit Oberschenkelproblemen, Jannik Weller mit Problemen am Fuß und Philip Krahn mit muskulären Problemen. Torwart Louis Hommes fällt mit einer Rippenprellung aus.

SF Höhr-Grenzhausen – TuS Asbach (Fr., 19.30 Uhr, am Flürchen). Die Sportfreunde Höhr-Grenzhausen verloren ihre beiden ersten Partien in der Bezirksliga Ost. „Wir haben uns den Auftakt natürlich anders vorgestellt, aber es ist jetzt so, wie es ist. Wir wollen positiv denken und können uns nur gemeinsam aus dieser Lage bringen“, betont Höhrs Trainer Almir Ademi vor der Begegnung gegen den TuS Asbach. „Gegen Asbach wollen wir zu Hause unsere Stärken auf den Platz bringen und endlich die ersten Punkte einfahren“, erklärt er. „Asbach ist ein unangenehmer Gegner, der kompakt steht und nach vorne gefährlich agiert“, weiß Ademi die Stärken des Gegners einzuschätzen.

Sein Gegenüber Simone Floris weiß um die Qualitäten der Höhrer: „Der Start spiegelt nicht ihre Klasse wider. Davon darf man sich nicht blenden lassen. Sie haben eine sehr gute Mannschaft, bei der wir noch nicht gewonnen haben. Wenn wir drei Punkte mit nach Asbach nehmen wollen, muss alles perfekt laufen“, erklärt der TuS-Trainer. „Höhr-Grenzhausen will jetzt unbedingt punkten, damit sie da unten rauskommen. Wir wollen aber auch was holen, damit wir die Niederlage des ersten Spieltags vergessen machen können“, betont Floris. Eine Neuheit gibt es für Floris im Vorfeld der Begegnung. Weil sich Urlauber und Verletzte zurückmelden, stehen dem Trainer mehr Spieler zur Verfügung, als er für den Kader nominieren darf.

SG Westerburg/Gemünden/Willmenrod – SG Ahrbach/Heiligenroth/Girod (Fr., 20 Uhr, in Westerburg). Von zwei verlorenen Punkten sprach Westerburgs Trainer Christian Hartmann nach dem Remis im Duell der letztjährigen Rheinlandligisten in Malberg. Nach überragenden 60 Minuten sei seine Elf angesichts des 2:0-Vorsprungs zu passiv geworden und musste spät noch den Ausgleich zum 2:2 schlucken. Nun soll das Konto gegen die bereits zweimal bezwungenen Ahrbacher aufgestockt werden.

„Ich möchte am Freitagabend gegen 22 Uhr sieben Punkte auf unserem Konto sehen“, so Hartmann, der bis auf Leonard Ries seinen kompletten Kader ins Rennen schicken kann. Der Wilsenrother warnt vor dem punktlosen Gegner. „Sie bringen im Angriff gute Physis und Wucht mit, und werden alles daran setzen, etwas mitzunehmen. Unser Anspruch ist es aber, ihnen zu Hause unser Spiel aufzuzwingen.“

Die Ahrbacher haben sich nach der 1:6-Heimschlappe gegen Topfavorit SG 06 Betzdorf geschüttelt und greifen wieder neu an. „Das ist momentan die beste Mannschaft der Liga. Uns ist es nicht gelungen, unser Potenzial abzurufen. Der Gegner war uns in allen Belangen überlegen, die Niederlage war verdient“, redete Ahrbachs Zvonko Juranovic nicht lange um den heißen Brei herum. „Nun gilt es aber nach vorne zu schauen und natürlich den Bock umzustoßen, um den Fehlstart zu verhindern.“ Im Ahrbacher Kader sei derzeit viel Bewegung, so Juranovic, der die SG gemeinsam mit René Reckelkamm trainiert. „Wir wissen erst einen Tag vor dem Spiel, wie wir aufstellen. Ich hoffe, dass sich das langsam ändert.“

TuS Montabaur – SG Hundsangen/Steinefrenz-Weroth (So., 14.30 Uhr). Der bisher maximal punktende TuS hat vor dem dritten lokalen Duell der noch jungen Saison mächtig Respekt vor den ebenfalls noch ungeschlagenen Kombinierten. „Sie sind eine der Topmannschaften der Liga. Mit Marc Henkes bieten sie einen der besten offensiven Spieler dieser Klasse auf und verfügen ansonsten über eine sehr ausgeglichen besetzte Truppe, die keine richtigen Schwächen hat“, schwärmt Montabaurs Trainer Markus Kluger geradezu vom Kontrahenten. Dennoch rechnet sich der Wahl-Siershahner gute Chancen auf den dritten Dreier hintereinander aus.

„Wir sind optimal gestartet. Jetzt gilt es, im zweiten Heimspiel nachzulegen.“ Urlaubsbedingt fehlt beim TuS nur Joel Klein. „Der Rest des aktuellen Kaders ist fit und heiß auf das Spiel“, sagt Kluger und spürt, dass seine Schützlinge die kürzlich beim Turnier in Horressen erlittene 2:3-Niederlage gegen Hundsangen zu revidieren gedenken. „Da haben wir durch einen Treffer kurz vor Schluss verloren. Am Sonntag wollen wir das Ergebnis umdrehen.“

Klugers Kollege Thomas Schäfer schätzt den TuS höher ein als in der Vorsaison. „Sie sind perfekt gestartet, verfügen über eine gute Achse und haben in der Offensive Unterschiedsspieler“, erwartet Hundsangens neuer Trainer eine Partie auf Augenhöhe, in der am Ende eventuell Kleinigkeiten den Ausschlag geben können. „Wir wollen an die gegen Burgschwalbach gezeigte Leistung anknüpfen. Wenn uns das gelingt und wir Konstanz in unser Spiel bekommen, sind wir schwer zu schlagen.“

Abwarten muss Schäfer noch, wie der ein oder andere die Kirmes überstanden hat. Klar ist, dass die Langzeitverletzten Luca Heinz und Tim Weimer zu ersetzen sind, zudem gibt’s die üblichen Wehwehchen. Schäfer: „Mal schauen, wer fit ist.“

SG Müschenbach/Hachenburg – SG St. Katharinen-Vettelschoß (So., 15 Uhr, in Müschenbach). Nach dem 2:0-Coup in Höhr-Grenzhausen fährt der Aufsteiger mit mächtig Rückenwind nach Müschenbach. „Wir müssen wieder absoluten Siegeswillen auf den Rasen bringen, um auch von dort Zählbares mitnehmen zu können“, erwartet Christoph Binot, der Coach des Neulings, dass seine Elf eine harte Nuss zu knacken hat. Personell hat sich unterdessen die Lage merklich entspannt. Mit Robin Kany, Jonas Müller, Kevin Hönighausen, Max Schmitz, Pascal Lahr und Liam Simon steht gleich ein zuletzt fehlendes Quintett wieder zur Verfügung, was dem Trainer mehr personelle und taktische Optionen bietet.

Müschenbachs Trainer Ingo Neuhaus peilt natürlich den ersten Dreier der Runde an, nachdem in der Vorwoche in nahezu letzter Sekunde der Innenpfosten einem Punktgewinn beim kämpferisch geprägten Kick in Berod im Weg gestanden hatte. Dass dieses Unterfangen alles andere als ein Selbstläufer wird, ist dem erfahrenen Neuhaus sonnenklar. „St. Katharinen hat mit dem 2:0-Sieg bei den spielstarken Höhrern ein Ausrufezeichen gesetzt. Da muss man erst mal gewinnen.“ Verzichten müssen die Einheimischen bei ihrem Vorhaben, den ersten Heimsieg der Runde einzutüten, auf Leon Giehl, der mit Bänderrissen in der Schulter wochenlang fehlen wird. Dafür haben Maurice Schug und Sergio Steven Zules Muriel ihre Sperren abgesessen und können sich wieder in die Bresche werfen. Zudem ist Colin Remy wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen, nachdem er Leistenprobleme auskuriert hat. „Unser Kader ist wettbewerbsfähig“, ist Neuhaus guter Dinge.

TuS Burgschwalbach – SG Lautzert-Oberdreis/Berod-Wahlrod (So., 15 Uhr). Das 0:3 in Hundsangen hat TuS-Trainer Timo Wimmer aufgearbeitet und abgehakt. „Wir haben nicht das umgesetzt, was wir uns vorgenommen hatten“, musste der in der Jugend des KSC groß gewordene Sohn der Torwart-Ikone Rudi Wimmer mit ansehen, wie es seiner Elf gegen spielstarke Hundsänger vor allem an Robustheit in der Abwehr fehlte. „Zudem konnten wir unsere Geschwindigkeit im Spiel nach vorne nicht einsetzen“, so Wimmer. „Wenn nur drei, vier Spieler Normalform bringen, dann ist gegen eine solch ausgeglichen gut besetzte Mannschaft halt nichts drin. Wenn die einen Robin Stahlhofen von der Bank bringen können, dann weißt du Bescheid. Dort brauchst du ohnehin einen Sahnetag, um etwas mitnehmen zu können.“

Die anstehende Aufgabe wird für die Rot-Schwarzen vom Märchenwald nicht viel leichter. „Die Lautzerter sind nicht umsonst Vierter geworden. Sie bieten auch nach dem Abgang von Gordon Wild eine kompakte, homogene Mannschaft auf, die zudem mit Hrvoje Vincek einen für diese Klasse überragenden Torwart hat“, sagt Wimmer, der die Westerwälder auch heuer in der Spitzengruppe der Liga erwartet. Doch auch sein TuS müsse sein Licht nicht unter den Scheffel stellen. Den 6:1-Kantersieg zum Saisonauftakt gegen Aufsteiger Kosova Montabaur wusste Wimmer richtig einzuordnen. „In unseren Reihen stehen neben entwicklungsfähigen, aufstrebenden jungen Leuten auch gestandene Bezirksligaspieler.“ Allerdings muss Wimmer am Sonntag mit dem gesperrten Robin Weilnau sowie Elias Biebricher, Kevin Siekmann und Rufus Lorch mehrere potenzielle Stammkräfte ersetzen, was die zweite Hausaufgabe selbstredend nicht einfacher macht.

Lautzerts Coach Justin Keeler, der nach eigenem Bekunden immer gerne an den Märchenwald fährt, will nach drei Siegen zum Auftakt der Pflichtspiel-Serie am Stellweg den Trend bestätigen und freut sich auf die erste Begegnung mit Kollege Wimmer. Die TuS stuft er als gestandenen Bezirksligisten ein, der mit Janosch Lauter, Jonas Ohlemacher und Co. über viel individuelle Klasse verfüge. Von der hat die SG durch den Abgang von Torjäger Gordon Wild zum niederrheinischen Oberligisten FC Büderich zwar zunächst eingebüßt. „Das haben wir bis jetzt aber ganz gut kompensiert, weil wir viel in der Breite gearbeitet haben und mit Dominik Soldo über einen ähnlichen Spielertypen verfügen“, so Keeler, der im allgemeinen Kommen und Gehen mit Urlaubern und Blessuren gar nicht groß auf Personalien eingehen will. „Damit müssen alle anderen ja auch klar kommen. Deshalb ist das kein Thema für mich“, erklärt er.

SG 06 Betzdorf – FC Kosova Montabaur (So., 15 Uhr). Die Betzdorfer sind mit zwei Siegen in die Saison gestartet und werden ihrer Favoritenrolle bisher gerecht. Trainer Enis Caglayan will den Gegner keinesfalls unterschätzen: „Wir schauen nicht auf die bisherigen Ergebnisse von Kosova. Erst jetzt haben sie ihren vollen Kader zusammen, und alle Urlauber sind wieder da. Sie werden mit hoher Wahrscheinlichkeit noch viele Punkte holen. Wir wollen es vermeiden, dass wir die Ersten sind, bei denen es klappt“, erklärt er. „Wir müssen uns auf das Spiel fokussieren und werden alles daran setzen, dass die drei Punkte in Betzdorf bleiben. Zu Hause zeigen wir schon seit langer Zeit einen schönen Fußball, das soll auch am Sonntag wieder gelingen“, betont Caglayan. „Wir nehmen das Spiel sehr ernst und gehen es voll motiviert an“.

Personell muss die SG auf drei Urlauber verzichten, darunter Leistungsträger Robin Moosakhani. Leon Dhariwal befindet sich zur Zeit noch im Aufbautraining und fällt dementsprechend auch für Sonntag aus. Neuzugang Moritz Brato wird ebenfalls noch nicht im Betzdorfer Kader stehen.

Mladen Kulis, der neue Trainer des FC Kosova Montabaur, kann zum ersten Mal in dieser Saison auf den vollen Kader zurückgreifen. „Alle Mann sind wieder an Bord, wir trainieren mit 23 Mann“, freut er sich. „Gegen Betzdorf wird es eine sehr schwere Partie. Sie sind der Aufstiegsfavorit, letztes Jahr haben sie es nur ganz knapp nicht geschafft. Aber man will sich ja auch immer mit den Besten messen, daher freuen wir uns auf die Partie“, betont Kulis. „Gegen Montabaur waren wir nicht schlecht im Spiel, haben nur zu ungünstigen Momenten die Tore bekommen“, erinnert sich der FC-Trainer an vergangene Woche und hofft, dass sein Team in Betzdorf vielleicht für eine Überraschung sorgen kann.

Trainertipp der Bezirksliga Ost

Markus Kluger (TuS Montabaur)

SG Herschbach – Niederroßbach 3:3

SV Windhagen – SG Malberg 1:2

Spfr Höhr-Grenzhausen – TuS Asbach 2:2

SG Westerburg – SG Ahrbach 4:0

TuS Montabaur – SG Hundsangen 2:1

SG Müschenbach – St. Katharinen 3:1

TuS Burgschwalbach – SG Lautzert 1:3

SG 06 Betzdorf – Kosova Montabaur 5:0