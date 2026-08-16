Wildes Derby gegen Horressen Montabaur triumphiert bei 10-Tore-Show vor 420 Fans Helmut Rosbach 16.08.2026, 20:51 Uhr

i Mann des Spiels im Derby zwischen dem TuS Montabaur und der SG Horressen: Mit vier Toren dämpfte Rico Brenner (links, hier nach dem 1:0 mit Niklas Rhein) die Euphorie der Gäste, die sich beim „großen Nachbarn“ mehr erhofft hatten. Marco Rosbach

Der rot-weiße Nebel der in der Euphorie gezündeten Bengalos war noch nicht verzogen, das setzte es für Aufsteiger SG Horressen den ersten Dämpfer im Derby beim TuS Montabaur. Was vor 420 Fans folgte, war ein Torfestival, das in Erinnerung bleibt.

Mehr als zwei Jahrzehnte hatten die Fans auf dieses Stadtduell warten müssen. Kein Wunder also, dass sich insgesamt 420 Zuschauer im Mons-Tabor-Stadion einfanden, um das Derby zwischen dem TuS Montabaur und der SG Horressen-Elgendorf/Malberger Kickers in der Bezirksliga Ost zu erleben.







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