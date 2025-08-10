In der Fußball-Bezirksliga Ost sahen die Zuschauer eine ausgeglichene und spannende Partie zwischen dem TuS Montabaur und der SG Ahrbach/Heiligenroth/Girod. Am Ende war es ein Kopfball, der die Partie ganz spät entschied.

Ein Derby, das mit einer Punkteteilung sicher ein gerechtes Ergebnis gefunden hätte, entschied in der 90. Minute Rico Brenner, der mit dem Last-Minute-Treffer seinem TuS Montabaur einen 2:1 (1:1)-Auftaktsieg gegen die SG Ahrbach/Heiligenroth/Girod am ersten Spieltag der Bezirksliga Ost sicherte. Beide Mannschaften zeigten sich von Beginn an kampfstark und investierten bei hochsommerlichen Temperaturen viel. Fehlte auf beiden Seiten, was an einem ersten Spieltag durchaus nichts Ungewöhnliches ist, insgesamt noch etwas der richtige Spielfluss, bot die Partie bis zum Abpfiff Spannung pur.

Die erste dicke Torchance hatte der TuS, Philipp Görg donnerte den Ball aus dem Strafraumgetümmel aus kurzer Entfernung über das Tor (9.). Auf der Gegenseite brachte Etienne Luca Gross den gut aufspielenden Jannik Sturm auf halblinks im Strafraum zu Fall. Der gut und sicher leitende Janik Ferger zögerte keine Sekunde und zeigte auf den Punkt. Sturm schoss selbst und verwandelte sicher zur Ahrbacher 1:0-Führung (11.). Acht Minuten später hätte die SG beinahe erhöht, glänzend freigespielt von Sturm scheiterte Niklas Spohr aber am gut reagierenden Niclas Fasel im TuS-Tor (19.). Als Montabaurs Jannik Lang in der 35. Minute bei einem Vorstoß auf der rechten Seite ebenfalls unsanft gestoppt wurde, war auch hier die Entscheidung klar und Schiedsrichter Ferger zeigte zum zweiten Mal auf den Elfmeterpunkt. TuS-Kapitän Silas Endlein ließ sich die Chance nicht entgehen und setzte das Spielgerät routiniert zum 1:1-Ausgleich in die Tormaschen (37.).

„Das wir am Ende den Lucky Punch setzen konnten und das glücklichere Ende für uns hatten, freut uns natürlich.“

Florian Panny, Co-Trainer TuS Montabaur

Nach dem Seitenwechsel zollten beide Teams ihrem hohen Einsatz im ersten Abschnitt etwas Tribut, die Partie verlor verständlicherweise bei den noch hinzukommenden heißen Temperaturen deutlich an Tempo. Beide Kontrahenten hatten aber in Folgezeit die Möglichkeit, das Spiel in ihre Richtung zu lenken, ließen aber fast schon fahrlässig beste Torgelegenheiten liegen. Für die Gastgeber köpfte Simon Schwickert einen lang in den Strafraum gezogenen Freistoß freistehend neben das Tor (53.), Paul Reichelt vertändelte den Ball völlig frei vor Ahrbachs Schlussmann Julian Schmitz (80.). Aber auch die SG hatte zweimal kein Glück beim Abschluss ihrer Aktionen: Der eingewechselte Jona Muth verzog von halblinks nur minimal neben das Tor (71.), zwei Minuten später sprang ein verdeckter 20-Meter-Schuss von Tim Kuhn nur an den Innenpfosten des TuS-Gehäuses.

Als in besagter 90. Minute Brenner eine präzise Flanke von Reichelt wie aus dem Lehrbuch angeschnitten per Kopf ins lange Toreck bugsierte, war die Partie fast mit dem Schlusspfiff zugunsten der Kreisstädter entschieden. "Beide Mannschaften sind heute ans Limit gegangen und hätten sich den Punkt verdient gehabt. Das wir am Ende den Lucky Punch setzen konnten und das glücklichere Ende für uns hatten, freut uns natürlich. Ein glücklicher, aber guter Start, auf dem wir aufbauen," erklärte Montabaurs Co-Trainer Florian Panny nach Spielende. Auf der Gegenseite war das Ahrbacher Trainerduo Rene Reckelkamm und Zvonk Juranovic natürlich völlig enttäuscht: "Wir haben viel Aufwand betrieben, am Ende ohne Ertrag. Das Spiel war über die gesamte Dauer auf Augenhöhe, kein Vorwurf an unsere Jungs, sie haben alles gegeben. Am Ende hatte dann Montabaur den einen Moment, der uns als Verlierer vom Platz gehen lässt.“

TuS Montabaur - SG Ahrbach/Heiligenroth/Girod 2:1 (1:1)

TuS Montabaur: Fasel – Görg, Schwickert, Endlein, Schupp – Lang, Gross (63. Pfau), Lind, Rhein – Brenner (90.+1 Griesche), Reichelt.

SG Ahrbach/H./G.: Schmitz – Weber, Ölmez, Laux, Schlag – Sturm, Rausch, Görg, Spohr (64. Muth), Fichtner, Kuhn.

Schiedsrichter: Janik Ferger.

Zuschauer: 110.

Tore: 0:1 Jannik Sturm (11. Foulelfmeter), 1:1 Silas Endlein (37. Foulelfmeter), 2:1 Rico Brenner (90.).