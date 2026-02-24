Vor Derby beim Tabellenletzten Montabaur nimmt Ahrbach nicht auf die leichte Schulter Marco Rosbach 24.02.2026, 20:15 Uhr

i Vier Spiele, vier Siege: Der TuS Montabaur hatte in der Wintervorbereitung Grund zu jubeln. Marco Rosbach

Das Warten hat ein Ende, am Mittwochabend geht es auch in der Bezirksliga Ost wieder um Punkte. Die Favoritenrolle hat der TuS Montabaur inne, wenn es zum Derby bei der SG Ahrbach geht. Doch Trainer Markus Kluger warnt vor dem Schlusslicht.

Als „richtungsweisend“ stuft Thomas Remark die beiden Spiele ein, die in den nächsten Tagen auf die SG Ahrbach zukommen. Für den früheren Profi sind es die ersten Pflichtspiele als Trainer des abgeschlagenen Schlusslichts der Bezirksliga Ost, für seine Mannschaft stellen sie wohl die letzte Chance dar, noch einmal nach einem klitzekleinen Strohhalm zu greifen auf dem Weg zu einem Fußballwunder.







