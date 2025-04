Kampfgeist, Aufmerksamkeit und der absolute Siegeswille. Wie viel diese Grundtugenden im Fußball ausmachen, sah man an der Partie des TuS Montabaur gegen die SG Müschenbach in der Fußball-Bezirksliga Ost.

Am Ostersonntag fand der 24. Spieltag der Bezirksliga Ost seinen Abschluss, unter anderem mit der Partie des TuS Montabaur gegen die SG Müschenbach/Hachenburg. Den beiden bisher punktgleichen Mannschaften wurde ein Duell auf Augenhöhe prognostiziert, was Montabaurs Trainer Markus Kluger infrage stellte. Doch es sollte anders kommen. Die Kreisstädter zeigten eine ansprechende Leistung und gingen mit einem 4:1 (2:0) als verdienter Sieger vom Platz. Dabei ließen sie einerseits noch einige gute Chancen ungenutzt, andererseits bestraften sie individuelle Fehler des Gegners eiskalt.

„Montabaur wollte insgesamt mehr und war in den entscheidenden Situationen griffiger.“

Stefan Häßler, Trainer SG Müschenbach/Hachenburg

Die erste Gelegenheit zur Führung hatte Montabaurs Luca Etienne Gross, doch Luke Jung rettete für seinen bereits geschlagenen Keeper Lukas Hammer auf der Torlinie (8.). In der Folge kamen die Gäste stärker auf, konnten aber Montabaurs Torwart Matthias Metternich nicht überwinden. In dieser guten Phase der SG fiel dann das 1:0 für den TuS. Jannik Lang scheiterte zunächst am Gästekeeper, doch der mitgelaufene Felix Rixen vollendete zur Führung (26.). Beim 2:0 legte Rico Brenner uneigennützig quer auf Pascal Lind, der mühelos einschoss (40.).

Zu Beginn der zweiten Halbzeit hatten die Gäste dann etwas mehr vom Spiel. Bei der Heimelf kamen die Pässe oft nicht an, es mangelte an der spielerischen Struktur. So musste ein individueller Fehler der Gäste zum nächsten Treffer herhalten. Bei einem Freistoß von Timo Hoffmeyer verschätzte sich Fabian Heinen, sodass der Ball zu Felix Rixen gelangte, dessen Vorlage nutzte Etienne Luca Gross zum 3:0 (74.). Enrique Hüsch konnte noch einmal per Kopf auf 3:1 verkürzen (84.). In der Schlussminute erkämpfte sich Jannik Lang einen Ball an der Mittellinie und strebte unaufhaltsam dem Müschenbacher Tor entgegen. Auch hier war es wieder ein Querpass, der zum Erfolg durch Luka Fichtner führte. So hat der TuS Montabaur einen weiteren individuellen Fehler der Gäste postwendend bestraft. Das sah Stefan Häßler auch so: „Montabaur wollte insgesamt mehr und war in den entscheidenden Situationen griffiger. Sie haben uns den Schneid abgekauft.“

„Das war die beste Leistung meiner Mannschaft im Jahr 2025.“

Markus Kluger, Trainer TuS Montabaur

Sein Gegenüber Markus Kluger war nach dem Spiel happy: „Das war die beste Leistung meiner Mannschaft im Jahr 2025. Wir wollten über den Kampf zum Erfolg kommen. Das haben die Jungs gut umgesetzt, so zum Beispiel Jannik Lang, der mit seiner Dynamik und Schnelligkeit überzeugt hat. Meine Spieler haben sich damit selbst ein Ostergeschenk gemacht.“

TuS Montabaur – SG Müschenbach/Hachenburg 4:1 (2:0)

Montabaur: Metternich – Franz (46. Reschke), Görg, Endlein (28. Hoffmeyer), F. Schupp – Rixen (75. Kiesel), Klein, Lind (85. Denker) – Lang, Brenner (46. Fichtner), Gross.

Müschenbach: Hammer – Heinen, Zeuner, Kempf (79. E. Hüsch), Günter (81. Kunz) – Bonn – Jung (61. Schwendt), J. Giehl, L. Giehl (61. Schug) – Velten, Zules Muriel (72. Raack).

Schiedsrichter: Frederic Lotzer (Koblenz).

Zuschauer: 100.

Tore: 1:0 Felix Rixen (26.), 2:0 Pascal Lind (40.), 3:0 Luca Etienne Gross (74.) 3:1 Enrique Hüsch (84.), 4 :1 Luka Fichtner (90.).