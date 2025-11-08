TuS-Coach lobt geile Leistung Montabaur kocht Niederroßbach in der Kälte wieder ab Helmut Rosbach 08.11.2025, 11:16 Uhr

i Tim Christian (rechts) und der FC Borussia Niederroßbach hatten kaum eine Chance, den Spielern des TuS Montabaur um Jannik Lang (links) zu entwischen. Wie vor einem Jahr setzten sich die Kreisstädter bei eisigen Temperaturen im Mons-Tabor-Stadion klar durch. Marco Rosbach

Der Traum des FC Niederroßbach, zumindest bis Sonntag auf den zweiten Platz der Bezirksliga Ost vorzurücken, ist am Freitagabend jäh geplatzt. Gegen den TuS Montabaur präsentierte sich der Tabellendritte zu harmlos und zog verdient den Kürzeren.

Deutlich dunkler war es im Vergleich zur Partie vor knapp elf Monaten, aber ähnlich kalt und neblig. Auch das Ergebnis ließ Parallelen erkennen: Hatte sich der TuS Montabaur im Dezember 2024 in der Bezirksliga Ost mit 6:1 gegen Niederroßbach durchgesetzt, stand für die Kreisstädter nun ein 3:0 (0:0) gegen den FC Borussia aus dem Hohen Westerwald zu Buche.







