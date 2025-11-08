Montabaur kocht Niederroßbach in der Kälte wieder ab

Der Traum des FC Niederroßbach, zumindest bis Sonntag auf den zweiten Platz der Bezirksliga Ost vorzurücken, ist am Freitagabend jäh geplatzt. Gegen den TuS Montabaur präsentierte sich der Tabellendritte zu harmlos und zog verdient den Kürzeren.
Deutlich dunkler war es im Vergleich zur Partie vor knapp elf Monaten, aber ähnlich kalt und neblig. Auch das Ergebnis ließ Parallelen erkennen: Hatte sich der TuS Montabaur im Dezember 2024 in der Bezirksliga Ost mit 6:1 gegen Niederroßbach durchgesetzt, stand für die Kreisstädter nun ein 3:0 (0:0) gegen den FC Borussia aus dem Hohen Westerwald zu Buche.