Die SG Müschenbach wartet weiter auf den ersten Sieg in dieser Saison. Im Heimspiel gegen den TuS Montabaur konnte Trainer Ingo Neuhaus seinem Team den Kampf nicht absprechen. Am Ende jubelten aber die Gäste - und deren Trainer geriet ins Schwärmen.

Die SG Müschenbach/Hachenburg muss weiterhin auf den ersten Sieg in der neuen Bezirksliga-Ost-Saison warten. Beim 2:3 (2:2) gegen den TuS Montabaur setzte es die vierte Saisonniederlage. Die Gäste aus der Kreisstadt jubelten dagegen das dritte Mal in dieser Saison über drei Punkte. „Wieder mal sehr unglücklich verloren“, zeigte sich Müschenbachs Trainer Ingo Neuhaus hinterher enttäuscht. „Der Fußballgott scheint momentan nicht auf unserer Seite zu sein.“ Sein Gegenüber Markus Kluger fand: „Das war ein hochverdienter Sieg.“

Diese Einschätzung untermauerte Kluger mit Fakten. Zum einen hielt er fest, dass die Gastgeber nur nach zwei Fehlern der Montabaurer zu ihren Torerfolgen gelangen (Kluger: „Die haben sie dann aber auch gut bestraft“). Zum anderen hätte seine Elf alleine zwischen der 45. und 48. Minute mit Großchancen den Sack früher zumachen können. Die erste nennenswerte Chance führte direkt zur Gästeführung. Montabaurs Sommer-Neuzugang Kristian Pejic setzte sich über die Außen durch und spielte in der Mitte auf Jannik Lang, der den Ball aus acht Metern ins Tornetz wuchtete (9.).

Remy-Doppelpack dreht frühen Rückstand der Müschenbacher

Die Führung sollte aber nur drei Minuten Bestand haben. Denn dann bedankten sich die Gastgeber für die erste Unachtsamkeit der Gäste. Nach einer Ecke verließ sich ein Defensivspieler auf den anderen, ehe sich Colin Remy den Ball schnappte und ausglich. Und auch bei der ersten Müschenbacher Führung, dem zweiten Treffer Remys, fehlte ein wenig die Kommunikation. „Das war einfach ein langer Ball, das wussten wir, da habe ich extra noch vor gewarnt“, ärgerte sich Kluger über den Gegentreffer. Die Innenverteidiger konnten nicht klären, Remy lief alleine auf TuS-Torwart Niclas Fasel zu und schob zum 2:1 ein (35.).

„Wir hatten es da eigentlich im Griff. Montabaur hat spielerisch sicher etwas mehr gemacht, wir waren aber kämpferisch voll drin“, fand Neuhaus. Doch dieses Mal hatten die Gäste die passende Antwort parat. Noch vor dem Pausenpfiff schlug Luis Kiesel eine Ecke gefährlich in den Strafraum, und Pascal Lind schickte beide Mannschaften mit seinem Treffer mit 2:2 in die Pause (41.).

Kluger schwärmt vom dritten Treffer

Dann kam die Phase zwischen Wiederanpfiff und der 48. Minute, als Kluger „Chancen im Minutentakt“ notierte. „Wir waren klar die bessere Mannschaft“, so Kluger. Schon in der 51. Minute durfte Montabaurs Trainer über die erneute Führung jubeln. Bei dem Tor von Anass Bouchibti geriet der Trainer ob der Vorarbeit von zwei Sommer-Neuzugängen regelrecht ins Schwärmen. Pejic setzte sich auf der linken Außenbahn „gegen vier, fünf Gegenspieler“ der Gastgeber durch und bediente in der Mitte Paul Reichelt. Der Zugang aus Westerburg hätte eigentlich selbst aufs Tor schießen können, legte stattdessen aber auf den noch besser postierten Bouchibti quer, der keine Mühen hatte, einzuschieben. „Ein super Tor“, freute sich Kluger über den Treffer, der letztlich zum 2:3 reichen sollte.

Müschenbach versuchte noch einmal alles und investierte in der letzten halben Stunde viel. „Die Gastgeber haben natürlich noch mal alles versucht und sind auch zu Chancen gekommen. Es war dann kein schönes Spiel mehr, aber für uns zählen jetzt nur die drei Punkte“, freute sich Kluger, der besonders einen Spieler lobte: „Andreas Merfels, einer meiner Torhüter, musste wieder 90 Minuten auf dem Feld agieren. Das dritte Mal in den letzten vier Spielen hat er nun ausgeholfen.“

„Wir rennen die letzte halbe Stunde an und kämpfen bis zum Umfallen.“

Ingo Neuhaus, Trainer SG Müschenbach

Auf der Gegenseite herrschte nach Abpfiff Ernüchterung, auf seine Spieler eindreschen wollte Neuhaus aber nicht: „Wir rennen die letzte halbe Stunde an und kämpfen bis zum Umfallen. Wir hätten sicherlich das 3:3 verdient gehabt“, trauerte Neuhaus vor allem zwei Möglichkeiten von Nico Tzimas und Peter Kempf nach. „Es lief alles so bisschen gegen uns. Für uns gilt es jetzt, die Köpfe hochzunehmen und nach vorne zu schauen.“

SG Müschenbach/H. – TuS Montabaur 2:3 (2:2)

Müschenbach/Hachenburg: Aust – Bonn, Schwendt, Zeuner, Schug, Giehl – Kempf, Hüsch – Dachraoui, Remy, Schneider.

TuS Montabaur: Fasel – Franz, Merfels, Rhein, Pfau – Kiesel, Lind Reichelt – Bouchibti, Lang, Pejic.

Schiedsrichter: Noah Netten (Lahnstein).

Zuschauer: 150.

Tore: 0:1 Jannik Lang (9.), 1:1, 2:1 Colin Remy (12., 35.), 2:2 Pascal Lind (41.), 2:3 Anass Bouchibti (51.).