TuS siegt in Höhr-Grenzhausen Montabaur findet passende Antwort auf Sekers Ausgleich Klaus Sackenheim 14.11.2026, 21:21 Uhr

i Mit seinem Ausgleich kurz vor der Pause brachte Höhr-Grenzhausens Gafur Seker (in Blau) im Flutlichtspiel am Flürchen die Spannung zurück. Letztlich setzte sich der TuS Montabaur um Anass Bouchibti aber verdient durch. Andreas Hergenhahn

Die Überraschung gegen den Tabellenzweiten TuS Montabaur ist ausgeblieben. Doch die SF Höhr-Grenzhausen hatten sich nicht viel vorzuwerfen. Nach schwächerer erster Halbzeit versuchten sie nach dem Wechsel alles, wurden aber nicht belohnt.

Im Freitagabendspiel der Bezirksliga Ost unterlagen die Sportfreunde Höhr-Grenzhausen trotz einer starken kämpferischen Leistung dem TuS Montabaur mit 1:3 (1:1). Das siegreiche Team aus der Kreisstadt entführte am Ende dank einer reifen Vorstellung drei verdiente Punkte vom Höhrer Flürchen entführte und bleibt mit jetzt 34 Zählern als Tabellenzweiter weiterhin erster Verfolger des souveränen Spitzenreiters VfB Wissen.







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