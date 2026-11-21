Nach der 0:4-Niederlage der Hinrunde konnte sich der TuS Montabaur auch zum Start der Rückrunde nicht gegen die SG Rennerod durchsetzen. Dabei lag der Tabellenzweite zur Pause noch mit 2:0 gegen den Aufsteiger vorn.

Die große Überraschung des ersten Spieltags in der Bezirksliga Ost war die deutliche 0:4-Pleite des hoch gehandelten TuS Montabaur bei Aufsteiger SG Rennerod/Emmerichenhain/Seck/Irmtraut.

Während Montabaur sich in der Folge auf Rang zwei vorschob, pendelten sich die Gäste im Mittelfeld ein.