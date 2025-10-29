Nächster Trainerwechsel in der Bezirksliga Ost: Beim FC Kosova Montabaur trat Mladen Kulis zurück. Der abstiegsgefährdete Aufsteiger setzt jetzt auf eine interne Lösung, zumindest bis zur Winterpause.
Die Lage im Tabellenkeller der Bezirksliga Ost passt dieser Tage zum Wetter – sie ist verdammt ungemütlich. Während die SG Müschenbach (8 Punkte) unter Interimscoach Bernd Kohlhaas immerhin zwei wichtige Heimsiege landen und damit den Abstand nach oben verringern konnte, wartet man bei der SG Ahrbach (2 Punkte) nach den Rücktritten von René Reckelkamm und zuletzt Zvonko Juranovic unter Nachfolger Stephan Krebs auf einen ähnlich Effekt.