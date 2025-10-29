Rücktritt nach nur 12 Spielen Mladen Kulis beendet seine Mission beim FC Kosova 29.10.2025, 18:06 Uhr

i Erst seit Sommer im Amt, lässt Mladen Kulis das Kapitel FC Kosova Montabaur schon wieder hinter sich. Der Trainer trat beim abstiegsbedrohten Bezirksligisten von seinem Amt zurück. Marco Rosbach

Nächster Trainerwechsel in der Bezirksliga Ost: Beim FC Kosova Montabaur trat Mladen Kulis zurück. Der abstiegsgefährdete Aufsteiger setzt jetzt auf eine interne Lösung, zumindest bis zur Winterpause.

Die Lage im Tabellenkeller der Bezirksliga Ost passt dieser Tage zum Wetter – sie ist verdammt ungemütlich. Während die SG Müschenbach (8 Punkte) unter Interimscoach Bernd Kohlhaas immerhin zwei wichtige Heimsiege landen und damit den Abstand nach oben verringern konnte, wartet man bei der SG Ahrbach (2 Punkte) nach den Rücktritten von René Reckelkamm und zuletzt Zvonko Juranovic unter Nachfolger Stephan Krebs auf einen ähnlich Effekt.







