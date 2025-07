Ein Wechsel in die Mitte-Staffel, in der man lange heimisch war, hätte sich zur neuen Saison aufgrund eines Überhangs im Osten realisieren lassen. Doch die SF Höhr-Grenzhausen fühlen sich in der Bezirksliga Ost wohl und gehen dort ins dritte Jahr.

Zweimal in Folge haben es die Sportfreunde Höhr-Grenzhausen geschafft, ihre Platzierung aus dem Vorjahr zu bestätigen. Siebter, Sechster, Sechster – so lauten die Positionen aus den Saisons 2022/23, 2023/24 und 2024/25. Was dreimal gelungen ist, soll auch ein viertes Mal hinhauen. Daran orientiert sich die Zielsetzung der Mannschaft, die ihre dritte Spielzeit in der Bezirksliga Ost bestreitet.

„Wir wollen unser Abschneiden ungefähr wiederholen“, erklärt Thomas Arzbach, der sich gemeinsam mit Almir Ademi das Traineramt teilt. „Das ist ein hohes Ziel“, ergänzt der ehemalige Oberligaspieler. Bei dieser Einschätzung kommen die anderen Mannschaften ins Spiel, und hier zieht Arzbach eine ganze Liste an möglichen Anwärtern in Betracht: Da ist Vizemeister SG Betzdorf genauso wie die SG Hundsangen/Steinefrenz-Weroth, auch dem FC HWW Niederroßbach traut er einiges zu oder dem TuS Asbach nach der Verpflichtung von Ex-Profi Daniel Buballa. Somit wird es kein Zuckerschlecken, wieder in Richtung Rang sechs vorzustoßen.

„Man muss vorsichtig sein, wenn man von einem breiteren Kader spricht, weil erst einmal alle gesund werden müssen.“

Thomas Arzbach, Trainer SF Höhr-Grenzhausen

Dass der Kader durch acht Neuzugänge bei nur zwei Abgängen gewachsen ist, stellt das Übungsleiter-Duo zufrieden, denn im Frühjahr standen durch viele langfristige Ausfälle deutlich reduzierte Alternativen zur Verfügung. Linus Lötschert ist inzwischen immerhin wieder ins Lauftraining eingestiegen. Jonas Knopp braucht genauso noch Zeit wie Lukas Urwer nach einer Operation und Mujtaba Hatroosh nach seinem Kreuzbandriss. „Man muss vorsichtig sein, wenn man von einem breiteren Kader spricht, weil erst einmal alle gesund werden müssen“, relativiert Arzbach die personelle Situation.

i Thomas Arzbach (links) und Almir Ademi (rechts) bilden nun im zweiten Jahr das Trainerduo bei den SF Höhr-Grenzhausen. Marco Rosbach

Zu den Abgängen zählen Ersatztorwart Tim Jachmich (SSV Heimbach-Weis) und Samet Sögünmez (Spvgg EGC Wirges). Neben fünf aufgerückten A-Jugendlichen, von den Anil Tasli, Lennart Reimers und Malik-Can Kafa schon ein paar Minuten Bezirksliga-Luft schnuppern konnten, holten die Sportfreunde Kai Schlink aus der Kreisliga B von der SG Nauort, Joshua Heinz von Rheinlandliga-Aufsteiger Spvgg EGC Wirges und Louis Zimmerschied vom TSV Rosenheim. Schlink bekommt die Zeit, die er benötigt, um sich zwei Klassen höher zurechtzufinden, Heinz soll nach einem nicht immer einfachen ersten Seniorenjahr in Wirges mehr Einsatzzeiten erhalten und seinen Rhythmus finden.

Zimmerschied mit interessanter Vita

Arzbach kennt Heinz aus seiner Zeit als Trainer am Stützpunkt, den dieser einst gemeinsam mit seinem neuen Mannschaftskollegen Max Klas besuchte. Louis Zimmerschied hat einen interessanten Werdegang in seiner Vita stehen. Er spielte in der A- und B-Jugend-Bundesliga für die Spvgg Unterhaching, später in der österreichischen Regionalliga und zuletzt beim TSV Rosenheim. Jetzt verschlägt es den Mittelfeldmann wieder in Richtung seiner Wurzeln. Hier spielt er künftig gemeinsam mit seinem Bruder Moritz. „Er wird uns etwas später ab Oktober oder November zur Verfügung stehen, wenn er wieder in die Heimat zurückgekehrt ist“, berichtet Arzbach.

SF Höhr-Grenzhausen

Zugänge: Kai Schlink (SG Nauort), Joshua Heinz (EGC Wirges), Louis Zimmerschied (TSV 1860 Rosenheim), Mohamed Alsoleman, Malik-Can Kafa, Lennart Reimers, Patrice Thiere, Anil Tasli (alle eigene A-Jugend).

Abgänge: Tim Jachmich (SSV Heimbach-Weis), Samet Sögünmez (EGC Wirges).

Kader, Tor: Philip Gelhard, Kai Schlink, Mohamed Alsoleman.

Abwehr: Carlo Meyer, Jaider Cardona, Jonas Knopp, Malik-Can Kafa, Mutjaba Hatroosh, Nico Kilian, Pascal Schuster, Tayfun Öztürk, Tobias Gleich, Vangeli Kamtsikis.

Mittelfeld: Christian Schauer, Filip Birnbach, Hasan Can-Yarim, Joshua Heinz, Lennart Reimers, Linus Lötschert, Louis Zimmerschied, Moritz Zimmerschied, Patrice Thiere, Philipp Kiehl, Tarik Kospo, Yüksel Celik.

Angriff: André Alberto, Anil Tasli, Bruno Antunes, Lukas Urwer, Max Klas, Niklas Hermann.

Trainer: Almir Ademi, Thomas Arzbach.

Saisonziel: Den jungen Kader weiterentwickeln und im Idealfall die Leistung der vergangenen Saison bestätigen.

Favoriten: SG 06 Betzdorf, FC Niederroßbach, SG Hundsangen.