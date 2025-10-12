Fußball-Bezirksliga: Mica Luis Schramm rettet die Kirmeslaune Thorsten Stötzer 12.10.2025, 09:04 Uhr

i Windhagens Kapitän Tahsin Cetin Kandemir (am Ball) muss sich hier gegen Youngster Seyd Aydogdu (links) und Rufus Lorch behaupten. Ganz links läuft der Gäste-Torschütze Zyad El Mahdaoui. Thorsten Stötzer

Mit dem 1:1 gegen den starken Aufsteiger SV Windhagen hat die TuS Burgschwalbach am Kirmessamstag einem weiteren Spitzenteam der Bezirksliga getrotzt.

Nach der Pokal-Gala gegen die SG St. Katharinen-Vettelschoß vom Mittwoch und dem damit verbundenen Einzug ins Achtelfinale, das am kommenden Donnerstag in der Erlebniswelt der Bitburger Braugruppe ausgelost wird, stellte sich im Anschluss an das 1:1 (0:1) der TuS Burgschwalbach im Bezirksliga-Punktspiel gegen den SV Windhagen wohl manch ein Beobachter die Frage, ob das Glas mit dem Kirmesbier nun halb voll oder halb leer ist? Trotz ...







