Duell mit fadem Beigeschmack Metin Kilic nimmt Abschied von Niederroßbachs 48 Fans Marco Rosbach 14.05.2026, 15:32 Uhr

i In der Hinrunde setzte sich der TuS Montabaur (rechts Jannik Lang) mit 3:0 gegen den FC Niederroßbach (links Philipp Röder) durch. Bei einem erneuten Sieg würden die Kreisstädter in der Tabelle an der Borussia vorbeiziehen. Marco Rosbach

Auf den vierten Platz, den aktuell der FC Niederroßbach belegt, hat es der TuS Montabaur abgesehen. Doch beide Teams pfeifen in der Endphase der Saison personell aus dem letzten Loch. Eine Verlegung stand im Raum, doch man konnte sich nicht einigen.

Metin Kilic nimmt seinen Abschied von der Niederroßbacher Hessenstraße mit Humor. „Unser letztes Heimspiel steht an, in dem wir uns mit einem Sieg sauber von unseren 48 Fans verabschieden wollen“, sagt der Trainer des FC Borussia, der am Samstag (18 Uhr) im Duell gegen den TuS Montabaur zum letzten Mal in Niederroßbach für den FC an der Linie steht, ehe zur neuen Saison André Theis übernehmen wird.







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