Auf den vierten Platz, den aktuell der FC Niederroßbach belegt, hat es der TuS Montabaur abgesehen. Doch beide Teams pfeifen in der Endphase der Saison personell aus dem letzten Loch. Eine Verlegung stand im Raum, doch man konnte sich nicht einigen.
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Metin Kilic nimmt seinen Abschied von der Niederroßbacher Hessenstraße mit Humor. „Unser letztes Heimspiel steht an, in dem wir uns mit einem Sieg sauber von unseren 48 Fans verabschieden wollen“, sagt der Trainer des FC Borussia, der am Samstag (18 Uhr) im Duell gegen den TuS Montabaur zum letzten Mal in Niederroßbach für den FC an der Linie steht, ehe zur neuen Saison André Theis übernehmen wird.