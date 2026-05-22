SG Hundsangen ist zu Gast Mehrere Abschiede beim Abschluss in St. Katharinen Lukas Erbelding 22.05.2026, 11:17 Uhr

i Kapitän Florian Luther (bei der Grätschte) bestreitet an diesem Samstag sein letztes Spiel für die SG St. Katharinen/Vettelschoß. Andreas Hergenhahn

Zum Saisonabschluss bestreitet die SG St. Katharinen/Vettelschoß ein Heimspiel gegen die SG Hundsangen. Dabei kommt es zum Abschied mehrerer Protagonisten.

Mit einem Heimspiel verabschiedet sich die SG St. Katharinen/Vettelschoß aus der Fußball-Bezirksliga Ost. Am Samstag, 17.30 Uhr, empfängt die Mannschaft von Trainer Patrick Eulenbach die SG Hundsangen in St. Katharinen.Seit dem vergangenen Wochenende stehen die Gastgeber als Absteiger in die A-Klasse fest, nach der 0:4-Niederlage beim FC Kosova Montabaur ist der Klassenverbleib nicht mehr zu erreichen.







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