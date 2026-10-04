Kollektivs Aufatmen in Windhagen: Der SV hat mit dem 2:1 gegen Aufsteiger SG Horressen-Elgendorf/Malberger Kickers erstmals in der laufenden Runde drei Zähler verbucht und hofft nach dem Befreiungsschlag auf einen Marsch aus der Gefahrenzone.
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Der Abpfiff glich einer Erlösung, die Durststrecke ist beendet. Mit dem 2:1 (1:1) gegen den starken Aufsteiger SG Horressen-Elgendorf/Malberger Kickers hat der SV Windhagen den Bock umgestoßen und in der Fußball-Bezirksliga Ost im neunten Anlauf den ersten Dreier der Saison eingefahren.