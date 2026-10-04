Zittersieg gegen Horressen Mehr Erleichterung als Freude nach Windhagens Premiere Stefan Nink 04.10.2026, 18:27 Uhr

i Lars Bode (rechts) brachte die SG Horressen zwar in Führung, am Ende war aber der SV Windhagen obenauf und feierte gegen den Aufsteiger seinen ersten Dreier in dieser Saison. René Weiss

Kollektivs Aufatmen in Windhagen: Der SV hat mit dem 2:1 gegen Aufsteiger SG Horressen-Elgendorf/Malberger Kickers erstmals in der laufenden Runde drei Zähler verbucht und hofft nach dem Befreiungsschlag auf einen Marsch aus der Gefahrenzone.

Der Abpfiff glich einer Erlösung, die Durststrecke ist beendet. Mit dem 2:1 (1:1) gegen den starken Aufsteiger SG Horressen-Elgendorf/Malberger Kickers hat der SV Windhagen den Bock umgestoßen und in der Fußball-Bezirksliga Ost im neunten Anlauf den ersten Dreier der Saison eingefahren.







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