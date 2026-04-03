Bis in die Nachspielzeit hinein lag die SG Müschenbach/Hachenburg in ihrem Spiel bei der SG Westerburg/Gemünden/Willmenrod mit 1:4 in Rückstand. Doch dann startete die SGM eine unglaubliche Aufholjagd.
Lesezeit 2 Minuten
Hat die SG Westerburg/Gemünden/Willmenrod das Siegen verlernt? Beim kuriosen 4:4 (1:1)-Unentschieden im Nachbarschaftsduell mit der SG Müschenbach/Hachenburg führten die Hausherren bis zum Ende der regulären Spielzeit noch mit 4:1. Dann konnten die Gäste als einzige Mannschaft im Tabellenkeller der Bezirksliga Ost am Gründonnerstag doch noch punkten.