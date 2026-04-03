Müschenbach holt 4:4 nach 1:4 Maurice Schug krönt eine unglaubliche Aufholjagd Rolf Schulze 03.04.2026, 11:41 Uhr

i Jannik Zeuner (in Blau) und seine SG Müschenbach/Hachenburg machten das Unmögliche möglich. In der Nachspielzeit drehten sie die Partie gegen Leonard Ries (in Weiß) und die SG Westerburg. Andreas Hergenhahn

Bis in die Nachspielzeit hinein lag die SG Müschenbach/Hachenburg in ihrem Spiel bei der SG Westerburg/Gemünden/Willmenrod mit 1:4 in Rückstand. Doch dann startete die SGM eine unglaubliche Aufholjagd.

Hat die SG Westerburg/Gemünden/Willmenrod das Siegen verlernt? Beim kuriosen 4:4 (1:1)-Unentschieden im Nachbarschaftsduell mit der SG Müschenbach/Hachenburg führten die Hausherren bis zum Ende der regulären Spielzeit noch mit 4:1. Dann konnten die Gäste als einzige Mannschaft im Tabellenkeller der Bezirksliga Ost am Gründonnerstag doch noch punkten.







Artikel teilen

Artikel teilen