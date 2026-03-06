Trainer sagt für neue Runde zu Markus Kluger sieht noch Potenzial beim TuS Montabaur Marco Rosbach 06.03.2026, 09:35 Uhr

i Gibt beim TuS Montabaur erfolgreich die Richtung vor: Trainer Markus Kluger. Marco Rosbach

Am Anfang waren es ein paar Namen auf der Liste von Markus Kluger, aus der es eine Mannschaft zu basteln galt. Prompt feierte TuS Montabaur den Aufstieg in die Bezirksliga Ost, wo er seitdem eine gute Rolle spielt. Jetzt wird die Zukunft geplant.

Während es beim nächsten Gegner in dieser Woche reichlich Wirbel in der Trainerfrage gab, setzt der TuS Montabaur auf Kontinuität. Vor dem ersten Heimspiel des Jahres am Sonntag gegen die SG Lautzert-Oberdreis/Berod-Wahlrod (14.30 Uhr, Mons-Tabor-Stadion) erklärt Jörg Nicolaus, der langjährige Präsident des Fußball-Bezirksligisten, dass die Zusammenarbeit mit Trainer Markus Kluger auch in der kommenden Saison fortgesetzt wird.







