Zu Beginn gerieten sie in Rückstand, dann legten sie dreimal vor – und am Ende stand im letzten Vorbereitungsspiel der SG Hundsangen ein 4:4-Unentschieden. Als dreifacher Torschütze glänzte Marc Henkes.
Äußerst torreich ging es zu bei der SG Hundsangen/Steinefrenz-Weroth im letzten Testspiel dieser Wintervorbereitung. Mit 4:4 (2:2) trennte sich der Tabellenfünfte der Bezirksliga Ost vom benachbarten hessischen Gruppenligisten FC Dorndorf, der in seiner Klasse ebenfalls auf Rang fünf überwintert hat.