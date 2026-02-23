4:4 im Test gegen Dorndorf Marc Henkes bringt Hundsangen dreimal in Führung Marco Rosbach 23.02.2026, 14:31 Uhr

i Im letzten Testspiel treffsicher: Hundsangens Marc Henkes. Andreas Hergenhahn

Zu Beginn gerieten sie in Rückstand, dann legten sie dreimal vor – und am Ende stand im letzten Vorbereitungsspiel der SG Hundsangen ein 4:4-Unentschieden. Als dreifacher Torschütze glänzte Marc Henkes.

Äußerst torreich ging es zu bei der SG Hundsangen/Steinefrenz-Weroth im letzten Testspiel dieser Wintervorbereitung. Mit 4:4 (2:2) trennte sich der Tabellenfünfte der Bezirksliga Ost vom benachbarten hessischen Gruppenligisten FC Dorndorf, der in seiner Klasse ebenfalls auf Rang fünf überwintert hat.







