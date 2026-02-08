Auch Lautzert siegt im Test Malbergs Kurztrainingslager in Wiesbaden endet mit Sieg Moritz Hannappel 08.02.2026, 14:36 Uhr

i Doppeltoschützen in ihren Testspielen: Sowohl Malbergs Sebastian Rosbach (vorne in Rot) als auch Lautzerts Nick Brabender (weißes Trikot) konnten am Wochenende über zwei Treffer bei deren Siegen in den Vorbereitungspartien jubeln. Jürgen Augst/byJogi. Jürgen Augst

Unter der Woche waren viele Vorbereitungsspiele abgesagt worden. Dann folgte Sonne satt auf Eis und Schnee, sodass einige Teams aus der Bezirksliga Ost am Samstag unter optimalen Bedingungen ihre Form testen konnten.

Neben der SG 06 Betzdorf testeten auch die beiden verbliebenden AK-Vertreter aus der Bezirksliga Ost am Samstagnachmittag. Sowohl die SG Lautzert-Oberdreis/Berod-Wahlrod, als auch die SG Malberg/Elkenroth/Rosenheim/Kausen konnten die Trainingswoche mit schwierigen Wetterbedingungen unter der Woche jeweils mit einem Sieg abschließen.







