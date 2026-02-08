Unter der Woche waren viele Vorbereitungsspiele abgesagt worden. Dann folgte Sonne satt auf Eis und Schnee, sodass einige Teams aus der Bezirksliga Ost am Samstag unter optimalen Bedingungen ihre Form testen konnten.
Neben der SG 06 Betzdorf testeten auch die beiden verbliebenden AK-Vertreter aus der Bezirksliga Ost am Samstagnachmittag. Sowohl die SG Lautzert-Oberdreis/Berod-Wahlrod, als auch die SG Malberg/Elkenroth/Rosenheim/Kausen konnten die Trainingswoche mit schwierigen Wetterbedingungen unter der Woche jeweils mit einem Sieg abschließen.