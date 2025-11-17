Malbergs (Granulat-)Bühne könnte das Ass im Ärmel sein

Enger hätte die Tabellenkonstellation passenderweise nicht sein können, wenn der Spitzenreiter der Bezirksliga Ost am Samstag den punktgleichen Zweitplatzierten empfängt. Unser Sportreporter blickt auf das Spitzenspiel, das Spannung garantiert.
Lesezeit 3 Minuten
Diese Begegnung hat sich das Prädikat Spitzenspiel verdient, allen voran haben sich aber diese beiden Mannschaften diese Partie verdient. Wenn sich die SG Malberg und die SG 06 Betzdorf am kommenden Samstag im Schatten des Malberger Barbaraturms gegenüberstehen, wird DAS Aufeinandertreffen in der Bezirksliga Ost über den kompletten ersten Hinrundenspieltag, ja vielleicht sogar über die komplette Restsaison strahlen.