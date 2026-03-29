Wenn es sich ein Trainer erlauben kann, nach einem 6:1 davon zu sprechen, dass es nicht das beste Spiel seiner Elf war, muss diese aber auch so einiges richtig gemacht haben. So wie die SG Malberg beim Kantersieg gegen die SF Höhr-Grenzhausen.
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„Das Ergebnis ist der Wahnsinn“, konnte Almir Ademi auch einige Zeit nach dem Schlusspfiff nicht fassen, was seinen SF Höhr-Grenzhausen, die er gemeinsam mit Thomas Arzbach trainiert, in der Bezirksliga Ost widerfahren war. Mit 6:1 (3:1) fegte Aufstiegsaspirant SG Malberg/Elkenroth/Rosenheim/Kausen die Kannenbäcker vom heimischen Kunstrasen und unterstrich damit seine Ambitionen, in die Rheinlandliga zurückzukehren.