Der SV-Vorsitzende Rainer Zeiler spricht über den Schlüssel des Erfolgs innerhalb des Vereins und blickt auf das 15. Jahr in der Rheinlandliga voraus. Für Zeiler wird es auch weitergehen, denn bei zwei Projekten baut der Verein auf seine Expertise.
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Was verbindet die erste komplette Saison, in der Rainer Zeiler den SV Malberg als Vorsitzender anführte, mit der vor einer Woche mit dem Entscheidungsspiel um den ersten Platz der Fußball-Bezirksliga Ost abgeschlossenen Runde 2025/26? Das sportliche Abschneiden der SG Malberg.