Vorsitzender über den Erfolg Malbergs Bargeld sind die helfenden Hände im Verein René Weiss 03.06.2026, 10:47 Uhr

i Als „eingeschworene Gemeinschaft", wie Malbergs Vorsitzender Rainer Zeiler die Mannschaft bezeichnet, präsentierte sich die SG (in Rot) auch beim Entscheidungsspiel gegen die SG 06 Betzdorf. Der Großteil der Meistermannschaft bleibt in der Rheinlandliga zusammen. Auch Top-Torjäger und Kapitän Justin Nagel (vorne rechts). René Weiss

Der SV-Vorsitzende Rainer Zeiler spricht über den Schlüssel des Erfolgs innerhalb des Vereins und blickt auf das 15. Jahr in der Rheinlandliga voraus. Für Zeiler wird es auch weitergehen, denn bei zwei Projekten baut der Verein auf seine Expertise.

Was verbindet die erste komplette Saison, in der Rainer Zeiler den SV Malberg als Vorsitzender anführte, mit der vor einer Woche mit dem Entscheidungsspiel um den ersten Platz der Fußball-Bezirksliga Ost abgeschlossenen Runde 2025/26? Das sportliche Abschneiden der SG Malberg.







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