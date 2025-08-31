Zum zweiten Mal in dieser Woche hieß es SG Malberg gegen SG Herschbach. Während die Malberger unter der Woche im Rheinlandpokal mit 3:1 die Nase vorn hatten, blieben sie in der Bezirksliga Ost gegen den Aufsteiger ohne Gegentreffer.

Die SG Malberg/Elkenroth/Rosenheim/Kausen hat auch das zweite Spiel innerhalb einer Woche gegen die SG Herschbach/Girkenroth/Salz für sich entschieden. Nach dem Weiterkommen im Rheinlandpokal unter der Woche (3:1) siegte der Rheinlandliga-Absteiger in der Bezirksliga Ost auf eigenem Platz nach einer souveränen Vorstellung klar mit 3:0 (2:0)-Toren. Damit fährt die SG den ersten Saisonsieg ein, auf den Trainer Florian Hammel bis zum vierten Spieltag warten musste. Für die SG aus Herschbach hingegen ist es die dritte Saison-Niederlage in Folge, zu dem kam das Ausscheiden im Pokal unter der Woche.

Nagel trifft doppelt und leitet ein

In der ersten halben Stunde war es ein ausgeglichenes Spiel. Die erste große Chance hatte Benjamin Joachim Niklaus nach einer Viertelstunde, als er nach Vorlage von Justin Nagel freistehend an Gästekeeper David Horz scheiterte. Praktisch aus dem Nichts fiel dann nach einer halben Stunde die Führung für die Gastgeber: Nach einem langen Ball in den Strafraum legte Vincent Schmidt mit dem ersten Kontakt den Ball in den Lauf von Tim Henning und riss diesen dann am Arm. Schiedsrichter Thomas Höfer entschied sofort auf Elfmeter, den Justin Nagel links unten verwandelte, obwohl Horz die Ecke geahnt hatte und mit den Fingerspitzen noch dran war.

Nur zwei Minuten später legte die Hammel-Elf nach: Nagel brachte das Spielgerät von rechts in den Rücken der Abwehr, wo Henning beim Abschluss den Ball nicht richtig traf und so unfreiwillig, aber perfekt für den freistehenden Niklaus vorlegte, der aus fünf Metern einschob. Danach hatte die Heimelf weitere gute Chancen, um die Partie bereits vor der Pause final zu entscheiden: Henning schoss aus kurzer Distanz volley genau auf Horz (35.), ein 18-Meter-Schuss von Nagel wurde von Horz an die Latte abgelenkt (40.), und ein Abschluss von Benjamin Weishar aus zehn Metern war zu zentral und kein Problem für Horz.

„Malberg war heute eine Klasse besser, wir waren chancenlos und haben über 90 Minuten nicht einmal aufs Tor geschossen.“

Dirk Hannappel, Trainer SG Herschbach

Mit der ersten Chance im zweiten Durchgang machten die Hausherren dann alles klar. Nagel köpfte eine Ecke von Luca Thom ein (56.). Danach ließ der Ex-Rheinlandligist weitere gute Torchancen aus, um den Sieg noch weiter in die Höhe zu schrauben, während von Herschbach nach vorne nichts kam. „Ich hatte gehofft, dass wir die Null länger halten können, aber man hat gemerkt, dass einige Stammkräfte fehlten. Malberg war heute eine Klasse besser, wir waren chancenlos und haben über 90 Minuten nicht einmal aufs Tor geschossen“, so Herschbachs Trainer Dirk Hannappel. Florian Hammel war nach dem Schlusspfiff ob des ersten Sieges merklich erleichtert: „Ich bin endlich einmal superzufrieden – bis auf die Chancenverwertung. Wir haben zu Null gespielt und nichts zugelassen, hinten gut gestanden und Männerfußball gespielt. Es ist aber auch gut, dass wir nicht höher gewonnen haben, jetzt müssen wir weiterarbeiten.“

SG Malberg – SG Herschbach 3:0 (2:0)

SG Malberg/Elkenroth/Rosenheim/Kausen: N. Hammel – Utsch, Heinen, Becker, Bleeser (76. Wölfer) – Henning (59. Krahn), Müller, Weishar (64. Steinau), Thom (59. Rosbach) – Niklaus (68. Hassel), Nagel.

SG Herschbach/Girkenroth/Salz: Horz – V. Schmidt, Blech (62. Blum), Ebenig, Klöckner (78. Fasel) – Hellmann, Schwarz – Wolff (62. L. Schmidt), Hannappel (87. Schafferhans), Niedermove (64. Titzer) – Konstantinidis.

Schiedsrichter: Thomas Höfer (Koblenz).

Zuschauer: 120.

Tore: 1:0 Justin Nagel (29., Foulelfmeter), 2:0 Benjamin Joachim Niklaus (31.), 3:0 Justin Nagel (56.).