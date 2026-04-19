Dank starker zweiter Hälfte
Malberg zieht auch das Heimspiel gegen Hundsangen
Bastian Bleeser (in Rot) und seine SG Malberg drehten in der zweiten Halbzeit gegen Colin Aßmann (in Schwarz) und die SG Hundsan
Bastian Bleeser (in Rot) und seine SG Malberg drehten in der zweiten Halbzeit gegen Colin Aßmann (in Schwarz) und die SG Hundsangen richtig auf.
Jürgen Augst/byJogi. Jürgen Augst/byJog

Die SG Malberg/Rosenheim/Elkenroth/Kausen hat im Kampf um die Meisterschaft das nächste schwere Heimspiel gegen die SG Hundsangen/Steinefrenz-Weroth für sich entschieden. In einem zunächst zerfahrenen Spiel drehte Malberg hinten raus auf.

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Die SG Malberg/Elkenroth/Rosenheim/Kausen hat auch das schwere Heimspiel gegen die SG Hundsangen in der Fußball-Bezirksliga Ost siegreich hinter sich gebracht und hält seine Titelchancen fünf Spieltage vor dem Saisonende aufrecht. Nach einer Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit setzte sich die Hammel-Elf am Ende souverän mit 5:2 (1:1)-Toren durch.

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