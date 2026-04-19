Die SG Malberg/Rosenheim/Elkenroth/Kausen hat im Kampf um die Meisterschaft das nächste schwere Heimspiel gegen die SG Hundsangen/Steinefrenz-Weroth für sich entschieden. In einem zunächst zerfahrenen Spiel drehte Malberg hinten raus auf.
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Die SG Malberg/Elkenroth/Rosenheim/Kausen hat auch das schwere Heimspiel gegen die SG Hundsangen in der Fußball-Bezirksliga Ost siegreich hinter sich gebracht und hält seine Titelchancen fünf Spieltage vor dem Saisonende aufrecht. Nach einer Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit setzte sich die Hammel-Elf am Ende souverän mit 5:2 (1:1)-Toren durch.