Betzdorf muss den Umweg nehmen Malberg wird vor 2200 Zuschauern Meister und steigt auf Moritz Hannappel

René Weiss 28.05.2026, 01:24 Uhr

i Der Meister der Bezirksliga Ost 2025/26: Die SG Malberg/Elkenroth/Rosenheim/Kausen (Foto) setzte sich im Entscheidungsspiel gegen die SG 06 Betzdorf in Westerburg durch. Horst Wengenroth. Photo: (c) Horst Wengenroth 2026

Sie hatten sich einen würdigen Rahmen verdient, sie bekamen einen würdigen Rahmen. Vor rekordverdächtiger Kulisse in Westerburg bezwang Malberg den Rivalen aus Betzdorf und kehrt als Meister zurück in die Rheinlandliga. Ein Stürmer überragt erneut.

Die SG Malberg/Elkenroth/Rosenheim/Kausen ist zurück in der Fußball-Rheinlandliga. Die Rot-Weißen entschieden am Mittwochabend das Entscheidungsspiel um die Meisterschaft in der Bezirksliga Ost gegen die SG 06 Betzdorf mit 3:1 (1:0) für sich und schafften somit genau das, was sie schon in den Jahren 2011 und 2014 realisiert hatten: den direkten Wiederaufstieg in die höchste Spielklasse des Fußballverbandes Rheinland (FVR).







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