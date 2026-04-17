Das Meister-Rennen in der Bezirksliga Ost spitzt sich immer mehr zu. Sechs Spiele sind noch zu absolvieren, Betzdorf ist im Zweikampf um die Tabellenspitze einen Punkt vor den Malbergern. Die SG will auf heimischem Platz den nächsten Dreier holen.
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Einen Punkt Rückstand hat die SG Malberg/Elkenroth/Rosenheim/Kausen in der Fußball-Bezirksliga Ost auf Spitzenreiter SG 06 Betzdorf. Das Meister-Rennen spitzt sich von Spieltag zu Spieltag zu, beide Teams machen nicht den Anschein, Punkte liegen zu lassen.