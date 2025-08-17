Ob es jetzt daran lag, dass sich die Gastgeber aus Malberg steigerten oder die Gäste aus Westerburg nach 2:0-Führung zu passiv wurden, macht keinen Unterschied. Fest steht, dass sich die beiden Rheinlandligaabsteiger beim 2:2 die Punkte teilten.

Die SG Malberg/Elkenroth/Rosenheim/Kausen hat den ersten Saisonsieg im ersten Heimspiel zwar verpasst, konnte mit dem Remis nach Abpfiff aber besser leben als der Gast. Gegen den Mitabsteiger aus der Rheinlandliga, die SG Westerburg/Gemünden/Willmenrod, lag man beim 2:2 zur Pause noch mit 0:2-Toren hinten.

Die Westerburger waren zu Beginn die spielbestimmende Mannschaft, und vor allem den schnellen Tobias Schnabel bekam die Malberger Hintermannschaft nicht in den Griff. In der 17. Minute besorgte Schnabel die Führung, als Tom Luca Gross nach seinem Zuspiel an Niklas Utsch im Strafraum vorbeizog, von diesem aber zu Fall gebracht wurde. Schnabel trat an und setzte den Elfmeter in bester „Andreas-Brehme-Manier“ mit rechts links flach neben den Pfosten ins Tornetz. Trainer und Torwart Florian Hammel hatte die richtige Ecke zwar geahnt, streckte sich jedoch vergebens.

Schnabel schnürt den Doppelpack

In der 21. Minute scheiterte Schnabel mit seinem Abschluss aus zehn Metern noch an Hammel, in der 37. Minute machte er den Doppelpack aber perfekt: Nach Vorarbeit von Ricardo Bartoschek war er im Laufduell schneller als Arthur Becker, traf aus zwölf Metern volley den linken Innenpfosten, von wo der Ball hinter die Linie prallte. Von den Hausherren war im ersten Abschnitt offensiv kaum etwas zu sehen, Luca Thom schoss in der 19. Minute aus zwanzig Metern links vorbei und in der 39. Minute konnte Westerburgs Keeper Jonathan Kloft einen 25-Meter-Freistoß von Sebastian Rosbach um den Pfosten lenken.

i In bester "Andreas-Brehme-Manier": Malbergs Trainer und Torhüter Florian Hammel (in Gelb) ahnt zwar die Ecke, kann den Strafstoßtreffer von Westerburgs Tobias Schnabel (rechts in Blau, #27) zum zwischenzeitlichen 0:1 aber nicht verhindern. Jürgen Augst/byJogi

Im zweiten Abschnitt war den Gastgebern der Wille nicht abzusprechen, offensiv kamen sie jedoch zunächst nicht zur Entfaltung. Die Westerburger, die offensiv auch nicht mehr so aktiv waren, standen zunächst sicher und ließen hinten nichts anbrennen. Praktisch aus dem Nichts fiel dann der Anschlusstreffer, als Kapitän Julius Müller eine Flanke von rechts von Tim Pfeiffer über Kloft hinweg einköpfte (73.). Nun war der Glaube der Malberger endgültig zurück, drei Minuten später verpassten nach einer Freistoßflanke von Thom in der Mitte Fabian Heinen und Tim Henning nur knapp.

Malbergs Nagel hat den Siegtreffer auf dem Fuß

Bei einem Konter in der 83. Minute hätten die Gäste alles klar machen können, doch nach Vorlage von Schnabel scheiterte Albert Kudrenko volley an Hammel. Der umjubelte Ausgleich fiel dann in der 86. Minute: Nach einer Flanke von rechts vom eingewechselten Dennis Märzhäuser war Justin Nagel frei und hob das Leder über Kloft hinweg, Niklas Henry konnte bei der Klärungsaktion vor der Linie das Leder nur noch ins eigene Tor lenken. Eine Minute später wäre Nagel beinahe noch der Siegtreffer geglückt, doch sein Schuss aus 16 Metern ging übers Tor.

„Ab Mitte der zweiten Halbzeit waren wir zu passiv.“

Christian Hartmann, Trainer SG Westerburg

„Im Nachhinein bin ich zufrieden, aber es darf gar nicht so weit kommen, das wir immer erst aufwachen, wenn wir hinten liegen. Der Ausgleich war verdient und mit etwas Glück machen wir noch das 3:2“, so Malbergs Trainer Hammel. „Die erste Halbzeit war überragend. Wir waren effektiv und mutig. Ab Mitte der zweiten Halbzeit waren wir zu passiv“, so Gästetrainer Christian Hartmann.

SG Malberg/E./R./K. – SG Westerburg/G./W. 2:1 (0:2)

Malberg/Elkenroth/Rosenheim/Kausen: F. Hammel – Utsch (84. Märzhäuser), Becker, Heinen, Bleeser – Müller – Rosbach (71. Steinau), Thom, Pfeiffer (84. Weber), Krahn (63. Henning) – Nagel.

Westerburg/Gemünden/Willmenrod: Kloft – Henry, Holzhäuser (84. J. Jung), L. H. Jung, Kudrenko – Gros (66. Ebers), Kreckel, Ries (71. Werner), Schnabel – Bartoschek, D. Gläser (78.Mohr).

Schiedsrichter: Lukas Heep (Neuwied).

Zuschauer: 350.

Tore: 0:1, 0:2 Tobias Schnabel (18./Foulelfmeter, 37.), 1:2 Julius Müller (73.), 2:2 Justin Nagel (86.).