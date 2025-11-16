Im Fernduell mit Betzdorf Malberg siegt und sichert sich die Herbstmeisterschaft Jens Kötting 16.11.2025, 10:23 Uhr

i Bastian Bleeser (in Rot) und seine SG Malberg liefen Jannik Lang (in Orange) und dem TuS Montabaur nicht oft hinterher. Daher hatte Malberg-Trainer Florian Hammel (in Rot an der Seitenlinie) nicht viel zu meckern. Jürgen Augst/byJogi

In der Fußball-Bezirksliga Ost sicherte sich die SG Malberg am letzten Spieltag der Hinrunde noch die Herbstmeisterschaft. Mit dem zwölften Sieg in Folge zog die Hammel-Elf an der SG Betzdorf vorbei, die im Fernduell nur Remis spielte.

Die SG Malberg/Elkenroth/Rosenheim/Kausen hat in der Fußball-Bezirksliga Ost das Dutzend vollgemacht und die Hinrunde der Saison 2025/26 mit dem zwölften Sieg in Folge beendet. Gegen den starken TuS Montabaur setzte sich die Hammel-Elf klar und deutlich mit 6:1 (2:0)-Toren durch.







