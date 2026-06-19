Nach dem umjubelten Aufstieg in die Rheinlandliga verstärkt sich die SG Malberg mit acht Neuzugängen. Spannende Transfers und junge Talente sollen zum Erfolg in der kommenden Saison beitragen.
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Vor knapp 2500 Zuschauern setzte sich die SG Malberg/Elkenroth/Rosenheim/Kausen im Entscheidungsspiel um die Meisterschaft in der Fußball-Bezirksliga Ost gegen die SG 06 Betzdorf mit 3:1 durch. Danach feierte die SG nicht nur die Meisterschaft, sondern auch den gleichbedeutenden Aufstieg zurück in die Rheinlandliga, aus der die Malberger nur ein Jahr zuvor abgestiegen waren.