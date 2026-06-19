SG hat bisher acht Neuzugänge Malberg rüstet den Kader für die Rheinlandliga Jona Heck 19.06.2026, 09:37 Uhr

i Malbergs Trainer Florian Hammel freut sich auf einige neue Spieler, die er bald in der Vorbereitung begrüßen darf. Horst Wengenroth. Photo: (c) Horst Wengenroth 2026

Nach dem umjubelten Aufstieg in die Rheinlandliga verstärkt sich die SG Malberg mit acht Neuzugängen. Spannende Transfers und junge Talente sollen zum Erfolg in der kommenden Saison beitragen.

Vor knapp 2500 Zuschauern setzte sich die SG Malberg/Elkenroth/Rosenheim/Kausen im Entscheidungsspiel um die Meisterschaft in der Fußball-Bezirksliga Ost gegen die SG 06 Betzdorf mit 3:1 durch. Danach feierte die SG nicht nur die Meisterschaft, sondern auch den gleichbedeutenden Aufstieg zurück in die Rheinlandliga, aus der die Malberger nur ein Jahr zuvor abgestiegen waren.







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