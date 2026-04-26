Die SG Lautzert-Oberdreis/Berod-Wahlrod erkämpfte sich gegen die SG Malberg/Elkenroth/Rosenheim/Kausen einen Punkt trotz doppelter Unterzahl. Die Malberger haben nun drei Punkte Rückstand auf den Spitzenreiter aus Betzdorf.
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In der Fußball-Bezirksliga Ost hat die SG Malberg/Elkenroth/Rosenheim/Kausen zwei wichtige Punkte im Meisterschaftskampf liegen gelassen. Auswärts bei der SG Lautzert-Oberdreis/Berod-Wahlrod erspielte sich die Elf von Florian Hammel trotz doppelter Überzahl ab der Schlussviertelstunde nur ein 1:1.