Zwei Rote Karten, ein Elfmeter Malberg lässt im Meisterkampf zwei Punkte liegen Jona Heck 26.04.2026, 20:38 Uhr

i Philip Krahn (in Schwarz) und seine SG Malberg kamen gegen Tom Brand (in Rot) und die SG Lautzert-Oberdreis nicht über ein 1:1 hinaus. Jürgen Augst/byJogi

Die SG Lautzert-Oberdreis/Berod-Wahlrod erkämpfte sich gegen die SG Malberg/Elkenroth/Rosenheim/Kausen einen Punkt trotz doppelter Unterzahl. Die Malberger haben nun drei Punkte Rückstand auf den Spitzenreiter aus Betzdorf.

In der Fußball-Bezirksliga Ost hat die SG Malberg/Elkenroth/Rosenheim/Kausen zwei wichtige Punkte im Meisterschaftskampf liegen gelassen. Auswärts bei der SG Lautzert-Oberdreis/Berod-Wahlrod erspielte sich die Elf von Florian Hammel trotz doppelter Überzahl ab der Schlussviertelstunde nur ein 1:1.







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