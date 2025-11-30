Westerburg nutzt Chancen nicht Malberg lässt am Ende noch mal Spannung aufkommen Rolf Schulze 30.11.2025, 10:15 Uhr

i Die Vorentscheidung in Westerburg: Nachdem Justin Nagel die SG Malberg in Führung gebracht hatte, legte Sebastian Rosbach nur fünf Minuten später per Freistoß den zweiten Malberger Treffer nach. Horst Wengenroth. Photo: (c) Horst Wengenroth 2025

Während Westerburg im tabellarischen Niemandsland der Bezirksliga Ost feststeckt, überwintert Malberg in exponierter Lage. Der Rheinlandliga-Absteiger nutzte die letzte Chance des Jahres, um seine Position zu festigen, musste am Ende aber zittern.

Die SG Malberg/Elkenroth/Rosenheim/Kausen liegt im Kampf um die sofortige Rückkehr in die Rheinlandliga weiterhin gut im Rennen. In ihrem letzten Spiel des Jahres in der Bezirksliga Ost siegte die Elf von Trainer Florian Hammel bei der SG Westerburg/Gemünden/Willmenrod mit 2:0 (0:0) und übernahm vorübergehend noch mal die Tabellenführung.







