Nach einem Jahr ohne Pleite Malberg knackt Niederroßbachs überragende Heimserie Thomas Hardt 22.03.2026, 10:09 Uhr

i Malbergs Keeper Nick Alexander Hammel bewahrte die Gäste vor einem Rückstand, als er den von Luca Reichmann getretenen Handelfmeter parierte. Horst Wengenroth. Photo: (c) Horst Wengenroth 2026

Die stolze Heimserie des FC Borussia Niederroßbach ist gerissen. Als erstes Team seit knapp einem Jahr konnte sich Aufstiegsaspirant SG Malberg an der Hessenstraße durchsetzen. Allerdings stand es lange 0:0, ehe es am Ende doch deutlich wurde.

Die SG Malberg/Rosenheim/Elkenroth/Kausen bleibt der SG 06 Betzdorf auf den Fersen. Im Topspiel der Bezirksliga Ost siegte das Team von Florian Hammel beim FC Borussia Niederroßbach deutlich mit 4:0 (0:0). Die Hausherren dagegen verabschiedeten sich mit dieser Niederlage nicht nur endgültig aus dem Aufstiegsrennen, sondern mussten auch die erste Heimniederlage seit fast einem Jahr beklagen.







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