Die stolze Heimserie des FC Borussia Niederroßbach ist gerissen. Als erstes Team seit knapp einem Jahr konnte sich Aufstiegsaspirant SG Malberg an der Hessenstraße durchsetzen. Allerdings stand es lange 0:0, ehe es am Ende doch deutlich wurde.
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Die SG Malberg/Rosenheim/Elkenroth/Kausen bleibt der SG 06 Betzdorf auf den Fersen. Im Topspiel der Bezirksliga Ost siegte das Team von Florian Hammel beim FC Borussia Niederroßbach deutlich mit 4:0 (0:0). Die Hausherren dagegen verabschiedeten sich mit dieser Niederlage nicht nur endgültig aus dem Aufstiegsrennen, sondern mussten auch die erste Heimniederlage seit fast einem Jahr beklagen.