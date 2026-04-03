Betzdorf-Patzer genutzt Malberg gibt sich beim 6:0 gegen Ahrbach keine Blöße Jona Heck 03.04.2026, 12:57 Uhr

i Burim Blakaj (in Rot) auf und davon: Bei seinem Treffer zum 2:0 für die SG Malberg blieb er vor dem Tor der SG Ahrbach (in Schwarz) ganz cool. Jürgen Augst/byJogi

Fußball-Bezirksliga Ost: Malberg nutzt Betzdorfs Ausrutscher und feiert ein 6:0-Spektakel gegen Schlusslicht Ahrbach. Top-Torjäger Justin Nagel trifft erneut doppelt, Gästetrainer Thomas Remark zieht dennoch den Hut vor seinem Team.

Die SG Malberg/Elkenroth/Rosenheim/Kausen nutzte den Patzer von Spitzenreiter SG 06 Betzdorf aus und erledigte die Pflichtaufgabe gegen die SG Ahrbach/Heiligenroth/Girod souverän und ohne Probleme. Der Tabellenzweite feierte gegen das Tabellenschlusslicht, das nach 23 Spielen weiterhin ohne Sieg am Ende der Tabelle steht, einen hochverdienten 6:0 (1:0)-Heimsieg.







Artikel teilen

Artikel teilen