Fußball-Bezirksliga Ost: Malberg nutzt Betzdorfs Ausrutscher und feiert ein 6:0-Spektakel gegen Schlusslicht Ahrbach. Top-Torjäger Justin Nagel trifft erneut doppelt, Gästetrainer Thomas Remark zieht dennoch den Hut vor seinem Team.
Lesezeit 2 Minuten
Die SG Malberg/Elkenroth/Rosenheim/Kausen nutzte den Patzer von Spitzenreiter SG 06 Betzdorf aus und erledigte die Pflichtaufgabe gegen die SG Ahrbach/Heiligenroth/Girod souverän und ohne Probleme. Der Tabellenzweite feierte gegen das Tabellenschlusslicht, das nach 23 Spielen weiterhin ohne Sieg am Ende der Tabelle steht, einen hochverdienten 6:0 (1:0)-Heimsieg.