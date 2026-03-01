Als der Aufsteiger das Spiel offener gestalteten konnte, war es schon lange entschieden. Die Gastgeber stellten früh die Weichen auf Heimsieg und trieben auch in der Schlussphasse das Ergebnis noch in die Höhe.
Die SG Malberg/Elkenroth/Rosenheim/Kausen hat in der Bezirksliga Ost einen gelungenen Auftakt nach der Winterpause gefeiert und das Heimspiel gegen den SV Windhagen klar gewonnen. Nach einer dominanten Partie setzte sich die Elf von Trainer Florian Hammel mit 6:0 (3:0) durch und bleibt dem Lokalrivalen aus Betzdorf auf den Fersen.