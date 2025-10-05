Später Sieg für Hammel-Elf Malberg dreht in den letzten zehn Minuten auf Jens Kötting 05.10.2025, 12:41 Uhr

i Bastian Blaeser (in Rot) und seine SG Malberg gewannen das Heimspiel gegen Altrim Pajaziti (in Weiß) und den FC Kosova Montabaur mit 4:2. Jürgen Augst

Die SG Malberg gewann in der Fußball-Bezirksliga Ost zu Hause gegen den FC Kosova Montabaur. Dabei hatte es lange nicht nach einem Malberger Heimsieg ausgesehen, nach einer 16-minütigen Spielunterbrechung drehte die SG dann allerdings auf.

Die SG Malberg/Elkenroth/Rosenheim/Kausen hat in der Bezirksliga Ost den sechsten Sieg in Serie gefeiert und setzt sich immer mehr oben fest. Gegen den Aufsteiger FC Kosova Montabaur tat sich die Hammel-Elf lange Zeit schwer und kam erst in der Schlussphase zu einem hart erkämpften 4:2 (0:1)-Heimsieg.







