Später Sieg für Hammel-Elf
Malberg dreht in den letzten zehn Minuten auf
Bastian Blaeser (in Rot) und seine SG Malberg gewannen das Heimspiel gegen Altrim Pajaziti (in Weiß) und den FC Kosova Montabaur mit 4:2.
Jürgen Augst

Die SG Malberg gewann in der Fußball-Bezirksliga Ost zu Hause gegen den FC Kosova Montabaur. Dabei hatte es lange nicht nach einem Malberger Heimsieg ausgesehen, nach einer 16-minütigen Spielunterbrechung drehte die SG dann allerdings auf.

Die SG Malberg/Elkenroth/Rosenheim/Kausen hat in der Bezirksliga Ost den sechsten Sieg in Serie gefeiert und setzt sich immer mehr oben fest. Gegen den Aufsteiger FC Kosova Montabaur tat sich die Hammel-Elf lange Zeit schwer und kam erst in der Schlussphase zu einem hart erkämpften 4:2 (0:1)-Heimsieg.

