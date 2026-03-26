Die Tabelle spricht eine klare Sprache, doch darauf will sich Florian Hammel nicht verlassen, wenn seine SG Malberg als Tabellenzweiter die SF Höhr-Grenzhausen empfängt. Der Gegner habe großes Potenzial – aber auch viel Pech.
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Vielleicht können sie es bei den SF Höhr-Grenzhausen selbst nicht mehr hören, doch an Lob von gegnerischer Seite mangelt es nicht in der Bezirksliga Ost. Auch Florian Hammel, Trainer des Tabellenzweiten SG Malberg/Elkenroth/Rosenheim/Kausen, betont vor dem Heimspiel gegen die Sportfreunde: „Höhr-Grenzhausen ist eine Mannschaft, die da unten nichts zu suchen hat.