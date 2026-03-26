Täuscht die Tabelle wirklich? Malberg-Coach Hammel warnt vor Höhrer Qualitäten Marco Rosbach 26.03.2026, 13:31 Uhr

i In der Hinrunde setzte sich die SG Malberg am Höhrer Flürchen mit 4:1 durch, in dieser Szene trifft Julius Müller zum 3:0. Dennoch warnt SG-Coach Florian Hammel vor dem Gegner. René Weiss

Die Tabelle spricht eine klare Sprache, doch darauf will sich Florian Hammel nicht verlassen, wenn seine SG Malberg als Tabellenzweiter die SF Höhr-Grenzhausen empfängt. Der Gegner habe großes Potenzial – aber auch viel Pech.

Vielleicht können sie es bei den SF Höhr-Grenzhausen selbst nicht mehr hören, doch an Lob von gegnerischer Seite mangelt es nicht in der Bezirksliga Ost. Auch Florian Hammel, Trainer des Tabellenzweiten SG Malberg/Elkenroth/Rosenheim/Kausen, betont vor dem Heimspiel gegen die Sportfreunde: „Höhr-Grenzhausen ist eine Mannschaft, die da unten nichts zu suchen hat.







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