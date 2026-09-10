SG überrascht die Liga Makelloses Weitefeld empfängt Asbach mit Rückenwind Jona Heck 10.09.2026, 14:07 Uhr

i Fabian Lohmar (in Blau) und seine SG Weitefeld überraschen derzeit alle in der Fußball-Bezirksliga Ost. Volker Horz

Fußball-Bezirksliga Ost: Aufsteiger Weitefeld begeistert mit fünf Siegen in Folge und steht gemeinsam mit dem VfB Wissen an der Spitze. Asbach kommt nach dem ersten Saisonsieg mit Rückenwind nach Friedewald.

Die SG Weitefeld-Langenbach/Friedewald/Nauroth/Mörlen/Norken steht nach fünf Spieltagen in der Fußball-Bezirksliga Ost makellos mit 15 Punkten gemeinsam mit dem VfB Wissen an der Tabellenspitze. Dass die Weitefelder erst im Sommer aus der Kreisliga A1 aufgestiegen sind, macht die Serie noch bemerkenswerter.







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