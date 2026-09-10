Fußball-Bezirksliga Ost: Aufsteiger Weitefeld begeistert mit fünf Siegen in Folge und steht gemeinsam mit dem VfB Wissen an der Spitze. Asbach kommt nach dem ersten Saisonsieg mit Rückenwind nach Friedewald.
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Die SG Weitefeld-Langenbach/Friedewald/Nauroth/Mörlen/Norken steht nach fünf Spieltagen in der Fußball-Bezirksliga Ost makellos mit 15 Punkten gemeinsam mit dem VfB Wissen an der Tabellenspitze. Dass die Weitefelder erst im Sommer aus der Kreisliga A1 aufgestiegen sind, macht die Serie noch bemerkenswerter.