Wer Aufsteiger und wer Aufstiegsaspirant ist, ließ sich im Spiel der SG St. Katharinen beim FC Borussia Niederroßbach kaum erkennen. Das Ende der Partie im Hohen Westerwald war für die Gäste besonders bitter.
Nach dem elften Spieltag der Bezirksliga Ost bleibt der FC Borussia Niederroßbach als Tabellenzweiter mit drei Punkten Rückstand hartnäckigster Verfolger von Spitzenreiter SG 06 Betzdorf. Beim 3:2 (2:1) gegen die SG St. Katharinen-Vettelschoß kam die Elf von Trainer Metin Kilic allerdings mit einem blauen Auge davon.