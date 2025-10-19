Bitteres Ende in Niederroßbach Luthers Eigentor in 90. Minute schockt St. Katharinen Rolf Schulze 19.10.2025, 10:06 Uhr

i Für ihren beherzten Einsatz wurde die SG St. Katharinen (links Paul Schmidt, rechts Florian Luther) nicht belohnt. Der FC Borussia Niederroßbach setzte sich knapp durch. Dabei markierte Philipp Röder (Mitte) das 2:1 per Foulelfmeter. Später traf Luther zum 3:2 ins eigene Tor. Horst Wengenroth. Photo: (c) Horst Wengenroth 2025

Wer Aufsteiger und wer Aufstiegsaspirant ist, ließ sich im Spiel der SG St. Katharinen beim FC Borussia Niederroßbach kaum erkennen. Das Ende der Partie im Hohen Westerwald war für die Gäste besonders bitter.

Nach dem elften Spieltag der Bezirksliga Ost bleibt der FC Borussia Niederroßbach als Tabellenzweiter mit drei Punkten Rückstand hartnäckigster Verfolger von Spitzenreiter SG 06 Betzdorf. Beim 3:2 (2:1) gegen die SG St. Katharinen-Vettelschoß kam die Elf von Trainer Metin Kilic allerdings mit einem blauen Auge davon.







Artikel teilen

Artikel teilen