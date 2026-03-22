Burgschwalbach schlägt zurück Lorch durchkreuzt in der Nachspielzeit Höhrer Siegpläne Marco Rosbach 22.03.2026, 12:12 Uhr

i Burgschwalbachs Julian Ohlemacher (in Rot, hier gegen Joshua Heinz und Tayfun Öztürk) verkürzte spät auf 3:2. Doch das war noch nicht das letzte Wort am Höhrer Flürchen. Andreas Hergenhahn

Niklas Hermann schien mit seinem Doppelpack die Weichen auf Heimsieg gestellt zu haben. Doch am Ende standen seine SF Höhr-Grenzhausen beim 3:3 gegen Burgschwalbach doch nur mit einem Punkt da. Ein Ergebnis, das beiden nur bedingt weiterhilft.

In kleinen Schritten nähern sich die SF Höhr-Grenzhausen und die TuS Burgschwalbach in der Bezirksliga Ost dem Klassenverbleib. 3:3 (1:1) hieß es am Ende eines unterhaltsamen Duells der Tabellennachbarn. Ärgerlich aus Sicht der Platzherren, die bis zwei Minuten vor dem regulären Ende mit zwei Toren vorne lagen.







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