Niklas Hermann schien mit seinem Doppelpack die Weichen auf Heimsieg gestellt zu haben. Doch am Ende standen seine SF Höhr-Grenzhausen beim 3:3 gegen Burgschwalbach doch nur mit einem Punkt da. Ein Ergebnis, das beiden nur bedingt weiterhilft.
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In kleinen Schritten nähern sich die SF Höhr-Grenzhausen und die TuS Burgschwalbach in der Bezirksliga Ost dem Klassenverbleib. 3:3 (1:1) hieß es am Ende eines unterhaltsamen Duells der Tabellennachbarn. Ärgerlich aus Sicht der Platzherren, die bis zwei Minuten vor dem regulären Ende mit zwei Toren vorne lagen.