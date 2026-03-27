Im Zweikampf mit der SG Malberg um das begehrte Rheinlandliga-Ticket hat sich die SG 06 Betzdorf bis dato kaum ein Blöße gegeben. Am Sonntag geht’s zum Drittletzten SG Müschenbach/Hachenburg, der im Kampf gegen den Abstieg jeden Zähler benötigt.
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Beim Duell des Drittletzten SG Müschenbach/Hachenburg mit dem Spitzenreiter SG 06 Betzdorf dürfen sich am Sonntag in der Fußball-Bezirksliga Ost (15 Uhr, in Müschenbach) die Zuschauer auf eine rasante Partie freuen, bei der beide Kontrahenten wahrlich nichts zu verschenken haben.