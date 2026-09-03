Spitzenspiel gegen Westerburg Lobeshymnen vor dem Kirmes-Derby in Guckheim Marco Rosbach 03.09.2026, 14:28 Uhr

i Alexander Kolb (Mitte, hier umringt von den Asbachern Philipp Germscheid und Jan Warmsbach) wird am Samstag von außen zuschauen müssen, wenn es für seine SG Guckheim im Kirmes-Derby gegen die SG Westerburg zur Sache geht. Er sah beim 0:2 in Friedewald Gelb-Rot und ist gesperrt. Horst Wengenroth. Photo: (c) Horst Wengenroth 2026

Die SG Guckheim gehört als Aufsteiger zu den Überraschungsteams in der Bezirksliga Ost. Zuletzt gab es zwar die erste Niederlage, doch die muss schnell abgehakt werden. Denn jetzt steht das Kirmes-Derby gegen die ungeschlagene SG Westerburg an.

Während die SG Westerburg weiterhin ungeschlagen ist in der Bezirksliga Ost, hat es die SG Guckheim bei Mitaufsteiger SG Weitefeld zum ersten Mal erwischt. Dennoch bleibt das Duell der beiden Nachbarn am Samstag, 17 Uhr, ein Topspiel – zumal das Comeback dieses Derby nach rund einem Jahrzehnt ein Kirmesspiel ist.







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