Die SG Guckheim gehört als Aufsteiger zu den Überraschungsteams in der Bezirksliga Ost. Zuletzt gab es zwar die erste Niederlage, doch die muss schnell abgehakt werden. Denn jetzt steht das Kirmes-Derby gegen die ungeschlagene SG Westerburg an.
Lesezeit 1 Minute
Während die SG Westerburg weiterhin ungeschlagen ist in der Bezirksliga Ost, hat es die SG Guckheim bei Mitaufsteiger SG Weitefeld zum ersten Mal erwischt. Dennoch bleibt das Duell der beiden Nachbarn am Samstag, 17 Uhr, ein Topspiel – zumal das Comeback dieses Derby nach rund einem Jahrzehnt ein Kirmesspiel ist.