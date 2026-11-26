Es spricht viel dafür, dass die SG Müschenbach/Hachenburg und den VfB Wissen im Sommer zwei Klassen trennen. Am Sonntag begegnen sich die beiden so ungleichen Teams an der Hachenburger Lohmühle nochmals im Kampf um Bezirksliga-Punkte.
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Duelle zwischen Spitzenreitern und Schlusslichtern haben seit jeher einen besonderen Reiz – auch in der Fußball-Bezirksliga Ost, wo für Sonntag, ab 15 Uhr, auf dem Kunstrasen an der Lohmühle die Partie des Kellerkindes SG Müschenbach/Hachenburg und des Tabellenführers VfB Wissen anberaumt ist.