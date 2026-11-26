David gegen Goliath im Duell Letzter gegen Erster: Müschenbach erwartet Wissen Stefan Nink 26.11.2026, 10:06 Uhr

i Das Liga-Schlusslicht, SG Müschenbach (weißes Trikot mit Niklas Schmitt), wird gegen den Tabellenführer VfB Wissen (vorne in Blau mit Leandro Fünfsinn) vollen Einsatz zeigen müssen, um etwas Zählbares zu Hause zu behalten. Das ist der Favorit gewohnt, mussten sie doch in dieser Saison schon einiges einstecken, wie deren Trainer Dirk Hannappel klagt. Manfred Böhmer/balu

Es spricht viel dafür, dass die SG Müschenbach/Hachenburg und den VfB Wissen im Sommer zwei Klassen trennen. Am Sonntag begegnen sich die beiden so ungleichen Teams an der Hachenburger Lohmühle nochmals im Kampf um Bezirksliga-Punkte.

Duelle zwischen Spitzenreitern und Schlusslichtern haben seit jeher einen besonderen Reiz – auch in der Fußball-Bezirksliga Ost, wo für Sonntag, ab 15 Uhr, auf dem Kunstrasen an der Lohmühle die Partie des Kellerkindes SG Müschenbach/Hachenburg und des Tabellenführers VfB Wissen anberaumt ist.







Artikel teilen

Artikel teilen