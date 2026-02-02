Vom 1:3-Rückstand gegen den FC Waldbrunn ließen sich die Bezirksliga-Fußballer der SG Hundsangen nicht aus der Bahn werfen. Sie kamen heran, glichen aus, mussten sich am Ende aber doch geschlagen geben. Für den Trainer war es trotzdem ein guter Test.
Der Winter lässt zwar nicht locker, doch einige WW-Teams aus der Bezirksliga Ost konnten wie geplant ihre Testspiele austragen.SG Hundsangen/Steinefrenz-Weroth – FC Waldbrunn 3:4 (1:0). Trotz der knappen Niederlage konnte Thomas Schäfer, der Trainer des Bezirksliga-Fünften, mit der Leistung seiner Mannschaft leben.