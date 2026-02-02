Hundsangen knapp geschlagen Leistung geht für Thomas Schäfer vor Ergebnis Marco Rosbach 02.02.2026, 15:11 Uhr

i Warm angezogen - und zufrieden mit dem Auftritt seiner Mannschaft: Thomas Schäfer, Trainer der SG Hundsangen. René Weiss

Vom 1:3-Rückstand gegen den FC Waldbrunn ließen sich die Bezirksliga-Fußballer der SG Hundsangen nicht aus der Bahn werfen. Sie kamen heran, glichen aus, mussten sich am Ende aber doch geschlagen geben. Für den Trainer war es trotzdem ein guter Test.

Der Winter lässt zwar nicht locker, doch einige WW-Teams aus der Bezirksliga Ost konnten wie geplant ihre Testspiele austragen.SG Hundsangen/Steinefrenz-Weroth – FC Waldbrunn 3:4 (1:0). Trotz der knappen Niederlage konnte Thomas Schäfer, der Trainer des Bezirksliga-Fünften, mit der Leistung seiner Mannschaft leben.







