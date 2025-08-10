Gab es so etwas schon ein Mal? Im deutschen Profibereich sicherlich nicht. Die SG Lautzert-Oberdreis/Berod-Wahlrod bekam bei der SG St. Katharinen/Vettelschoß drei Elfmeter. Alle drei verwandelte der Lautzerter Torwart Hrvoje Vincek.

Am Ende stand ein 6:2 (4:2)-Erfolg der SG Lautzert-Oberdreis/Berod-Waldrod bei der SG Sankt Katharinen/Vettelschoß. Noch bemerkenswerter war aber letztendlich der Auftritt von Hrvoje Vincek. Der Keeper der Gäste verwandelte innerhalb von 31 Minuten drei Strafstöße und legte somit den Grundstein für den deutlichen Sieg der Gäste.

Ein Spiel mit drei verwandelten Foulelfmetern. Ein Erfolgserlebnis, welches selbst in der Bundesliga bisher nur ein einziges Mal erreicht wurde. Michael Nushöhr gelang dies 1986 im Heimspiel des VfB Stuttgart gegen Hannover 96. Allerdings nicht in einer Halbzeit, daher ist das Kunststück von Hrvoje Vincek Guinnessbuch-verdächtig. Der Keeper selbst blieb letztendlich bescheiden. „Damit konnte keiner rechnen. Wir hatten uns erst kurzfristig zum Saisonstart dafür entschieden, dass ich zukünftig zu unseren Strafstößen antrete. Das gleich beim ersten Spiel sowas entsteht, kann man nicht voraussehen“, strahlte der Lautzerter Mannschaftskapitän angesichts seiner Torquote, die ihn, auch das dürfte einmalig sein für einen Torwart, aktuell den geteilten Platz eins in der Torjägerliste einbringt.

Lautzert ist nur kurzzeitig verunsichert

Rund 100 Zuschauer erlebten einen entschlosseneren Auftritt der Gäste. Bereits nach acht Minuten zeigte Schiedsrichter Frederic Lotzer (Koblenz-Güls) erstmals auf den Elfmeterpunkt, nachdem Louis Wilmes den Lautzerter Neuzugang Dominik Soldo zu Fall gebracht hatte. Vincek verwandelte hier genauso sicher wie 26 Minuten später, als Felix Strauch, ebenfalls an Soldo, den zweiten Elfmeter verursachte. Dazwischen lag immerhin der Ausgleichstreffer von Lirijon Krasniqi (31.), der nach einem langen Ball überraschend in der Spitze an den Ball kam und das Spielgerät sicher ins lange Eck schieben konnte. „Ein Fehler, der sofort bestraft wurde“, ärgerte sich im Nachgang Gäste-Coach Deniz Sakalakoglu über diese Nachlässigkeit, die sein Team auch kurzfristig ein wenig verunsicherte.

Doch spätestens nachdem Vincek zum dritten Mal vom Punkt verwandelte – Noah Schinowski hatte nun Till Niedergesäß zu Fall gebracht – , war das Spiel entschieden. Zwar konnte Schinowski nach einer schönen Eckballvorlage von Jannik Hüngsberg nochmals verkürzen (44.), aber bereits 60 Sekunden später hatte Luan Linus Brandenburger den alten Abstand wiederhergestellt.

i Hrvoje Vincek, Kapitän der SG Lautzert-Oberdreis/Berod-Wahlrod. Jürgen Augst

Nach der Pause passierte nicht mehr viel. Bemerkenswert war aber trotzdem, dass Vettelschoß nie den Eindruck machte, die Partie herschenken zu wollen. Die Mannschaft wirkte weiterhin bemüht, ohne aber wirklich für Gefahr zu sorgen. Nach Soldos Treffer zum 2:5 (76.) setzte Mladen Petrovic mit dem sechsten Treffer der Gäste (90.) den Schlusspunkt.

„Spiele bei Aufsteigern am ersten Spieltag sind so eine Sache. Keiner weiß wirklich, wo man steht. Wir haben das heute insgesamt sehr gut gelöst und verdient gewonnen“, bilanzierte Sakalakoglu, der angesprochen auf einen kräftigen Zug an seiner E-Zigarette nach dem fünften Treffer ganz gelassen blieb und schmunzelnd antwortete:. „Hier besitze ich ein Dauer-Abo.“

„Die Mannschaft hat sich trotz der deutlichen Niederlage anständig verkauft.“

St. Katharinens Trainer Christoph Binot

Gelassen blieb am Ende auch Christoph Binot in seinem Fazit: „Lautzert hat uns hier aufgezeigt, warum sie in der Liga bei den Top-Teams genannt werden. Wir haben uns, vor allem in unserem Zweikampfverhalten, nicht clever verhalten. Wir müssen daraus lernen. In der Bezirksliga wird ein schnellerer und robusterer Fußball gespielt. Aber ich bin davon überzeugt, dass wir uns weiterentwickeln und auch hier mithalten können. Die Mannschaft hat sich trotz der deutlichen Niederlage anständig verkauft“, so der Trainer des Aufsteigers.

St. Katharinen/V. – SG Lautzert-O./Berod-W. 2:6 (2:4)

SG St. Katharinen/Vettelschoß: Peikert – Schinowski, Lahr, Weber (64. Özmen – 80. Hönighausen), Strauch – Schmidt, Steinebach (82. Kozauer), Krasniqi, Wilmes (76. Dobreva) – Hüngsberg, Kany (41. Pehlivan).

SG Lautzert-Oberdreis/Berod-Wahlrod: Vincek – Schulze, Strauch, Keeler, Brandenburger – Brabender (90.Hesseler), Tom Brand, Koc (64. Petroic) – Justin Tyler Brand (69. Voigt), Niedergeschäß, Soldo (82. Friedrich).

Zuschauer: 100.

Schiedsrichter: Frederic Lotzer (Koblenz-Güls).

Tore: 0:1 Hrvoje Vincek (09., Foulelfmeter), 1:1 Krasniqi (31.), 1:2, 1:3 Hrvoje Vincek (35, 39., jeweils Foulelfmeter), 2:3 Noah Schinowski (44.), 2:4 Luan Linus Brandenburger (45.), 2:5 Dominik Soldo (76.), 2:6 Mladen Petrovic (90.).