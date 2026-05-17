Immer wieder Vincek Lautzerts Keeper lässt Hundsangen verzweifeln Jona Heck 17.05.2026, 20:15 Uhr

i Marc Tautz (in Weiß) und seine SG Hundsangen mussten sich auf heimischem Platz gegen Tom Brand (in Rot) und die SG Lautzert-Oberdreis geschlagen geben. Horst Wengenroth. Photo: (c) Horst Wengenroth 2026

Im letzten Heimspiel von Thomas Schäfer auf der Hundsangener Trainerbank musste sich die SG gegen die SG Lautzert-Oberdreis/Berod-Wahlrod mit 0:1 geschlagen geben. Dabei überragten vor allem zwei Akteure auf Lautzerter Seite.

Ein ruhiges Spiel hatte sich Hundsangens scheidender Trainer Thomas Schäfer im Vorfeld der Begegnung seiner SG Hundsangen/Steinefrenz-Weroth gegen die SG Lautzert-Oberdreis/Berod-Wahlrod gewünscht. Nach 90 Minuten stand eine 0:1 (0:1)-Niederlage für seine SG gegen die Lautzerter und ihren Trainer Lukas Haubrich.







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