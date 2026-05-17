Im letzten Heimspiel von Thomas Schäfer auf der Hundsangener Trainerbank musste sich die SG gegen die SG Lautzert-Oberdreis/Berod-Wahlrod mit 0:1 geschlagen geben. Dabei überragten vor allem zwei Akteure auf Lautzerter Seite.
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Ein ruhiges Spiel hatte sich Hundsangens scheidender Trainer Thomas Schäfer im Vorfeld der Begegnung seiner SG Hundsangen/Steinefrenz-Weroth gegen die SG Lautzert-Oberdreis/Berod-Wahlrod gewünscht. Nach 90 Minuten stand eine 0:1 (0:1)-Niederlage für seine SG gegen die Lautzerter und ihren Trainer Lukas Haubrich.