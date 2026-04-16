Haubrich-Elf verliert knapp
Lautzert wird durch Asbachs Standardstärke geschockt
Ordentlich was los im Asbacher Strafraum: Die SG Lautzert-Oberdreis/Berod-Wahlrod (in Rot) ließ gegen den TuS Asbach (in Weiß) z
Ordentlich was los im Asbacher Strafraum: Die SG Lautzert-Oberdreis/Berod-Wahlrod (in Rot) ließ gegen den TuS Asbach (in Weiß) zu viele Chancen liegen.
Jürgen Augst/byJogi

Die SG Lautzert-Oberdreis/Berod-Wahlrod musste sich am Mittwochabend knapp gegen den TuS Asbach geschlagen geben. Dabei war für die Mannschaft von Trainer Lukas Haubrich mindestens ein Punktgewinn drin.

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In einer hochemotionalen und intensiven Partie in der Fußball-Bezirksliga Ost musste sich die SG Lautzert-Oberdreis am Mittwochabend auf eigenem Platz dem TuS Asbach knapp geschlagen geben. Nach einer vor allem in der zweiten Halbzeit turbulenten Partie pfiff Schiedsrichter Michael Bell-Simons nach sechs Minuten Nachspielzeit beim Stand von 1:2 (0:0) für den TuS ab.

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