Die SG Lautzert-Oberdreis/Berod-Wahlrod musste sich am Mittwochabend knapp gegen den TuS Asbach geschlagen geben. Dabei war für die Mannschaft von Trainer Lukas Haubrich mindestens ein Punktgewinn drin.
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In einer hochemotionalen und intensiven Partie in der Fußball-Bezirksliga Ost musste sich die SG Lautzert-Oberdreis am Mittwochabend auf eigenem Platz dem TuS Asbach knapp geschlagen geben. Nach einer vor allem in der zweiten Halbzeit turbulenten Partie pfiff Schiedsrichter Michael Bell-Simons nach sechs Minuten Nachspielzeit beim Stand von 1:2 (0:0) für den TuS ab.