Haubrich-Elf verliert knapp Lautzert wird durch Asbachs Standardstärke geschockt Jens Kötting 16.04.2026, 10:34 Uhr

i Ordentlich was los im Asbacher Strafraum: Die SG Lautzert-Oberdreis/Berod-Wahlrod (in Rot) ließ gegen den TuS Asbach (in Weiß) zu viele Chancen liegen. Jürgen Augst/byJogi

Die SG Lautzert-Oberdreis/Berod-Wahlrod musste sich am Mittwochabend knapp gegen den TuS Asbach geschlagen geben. Dabei war für die Mannschaft von Trainer Lukas Haubrich mindestens ein Punktgewinn drin.

In einer hochemotionalen und intensiven Partie in der Fußball-Bezirksliga Ost musste sich die SG Lautzert-Oberdreis am Mittwochabend auf eigenem Platz dem TuS Asbach knapp geschlagen geben. Nach einer vor allem in der zweiten Halbzeit turbulenten Partie pfiff Schiedsrichter Michael Bell-Simons nach sechs Minuten Nachspielzeit beim Stand von 1:2 (0:0) für den TuS ab.







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